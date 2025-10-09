In pista ha sbagliato un passo, pretende moltissimo da sé e spiega il motivo

La conduttrice 68enne non può dimenticare come la sua carriera si sia bruscamente interrotta

Barbara d’Urso si apre completamente a Ballando Segreto, lo spin-off del dancing show di Milly Carlucci su Rai Play. Confessa il malessere che ha dentro e che la far star male anche solo per un passo sbagliato in pista durante la diretta, mentre si esibisce con il suo maestro Pasquale La Rocca. “Dentro ho un fuoco e una rabbia, è difficile”, rivela.

''Dentro ho un fuoco e una rabbia, è difficile'': Barbara d’Urso confessa il malessere che ha dentro

Sabato scorso, quando ha commesso l’errore, era furente con se stessa. “Quando sono tornata a casa mi sono sentita molto arrabbiata con me stessa perché avevo sbagliato un passo. Non esiste sbagliare, ma perché avevamo lavorato tantissimo. Ho fatto bene tutte le prove e ho sbagliato in pista! Mi sono arrabbiata moltissimo", confida la conduttrice.

In pista ha sbagliato un passo, pretende moltissimo da sé e spiega il motivo. La conduttrice 68enne non può dimenticare come la sua carriera si sia bruscamente interrotta

La 68enne è segnata da quel che è accaduto negli ultimi due anni: impossibile dimenticare quel che è successo. Non si aspettava che la sua carriera subisse uno stop così bruscamente. “Ho dentro quella rabbia perché io non posso avere in questo momento quell’attitude da làlàlà, perché ho un passato di difficoltà, dato che negli ultimi due anni e mezzo sono accadute cose molto forti nella mia vita. Dentro ho un fuoco e una rabbia, è difficile”. Ma continuerà ad andare avanti: questo è il suo riscatto.