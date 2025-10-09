"Sono vegetariana, ma il prosciutto lo mangio": Serena Grandi in tv rivela quanti chili ha perso

9 Ottobre 2025
  • Ha lottato contro un tumore al seno sinistro e la dolorosa perdita della madre
  • L’attrice 67enne da un anno ha ritrovato se stessa e ha buttato giù peso

Serena Grandi a La Volta Buona ripercorre i periodi difficili che ha dovuto affrontare. Ha lottato contro un cancro al seno e ha dovuto superare la devastante perdita della mamma. In tv rivela quanti chili ha perso e svela: Sono vegetariana, ma il prosciutto lo mangio”.

“Sono stata operata per un tumore al seno. Ero gonfia di farmaci e stress”, confessa l’attrice. Era il 2019, lei era triste, qualche anno prima l’adorata mamma era deceduta a causa di un infarto. “Ero molto avvilita perché era morta mia madre. Dicono che quando il tumore colpisce il seno sinistro è perché hai vissuto un grande dolore. Infatti io ne avevo vissuto uno grandissimo”, aggiunge. Poi fa un appello: “Ottobre è il mese della prevenzione. Bisogna fare tutti gli esami”.

L'attrice 67enne da un anno ha cambiato il suo regime alimentare

Serena ha combattuto contro il buio che la circondava. Nell’ultimo anno è scattato dentro di lei qualcosa che l’ha fatta reagire. Ho perso 20 chili - svela - Da un annetto sono vegetariana”. Poi spiega il suo regime alimentare abbastanza variegato: “Non mangio carne rossa né pesce, mangio cose stranissime. Non mangio a pranzo, se mi va un gelato. Se alle 16 voglio un panino vuoto, lo mangio. Non sono del tutto vegetariana: il prosciutto lo mangio. Pizze e fritti non li mangio da anni”.

