Carlos Corona coccola il fratello Thiago a casa di papà Fabrizio, che commenta: guarda

I rapporti non si sono interrotti, nonostante il ‘j’accuse’ di Nina Moric. La showgirl croata 49enne ha accusato l’ex di non prendersi cura del loro figlio. Eppure tutto sembra normale. Carlos Corona coccola il fratello Thiago a casa di papà Fabrizio, che commenta. Il video lo posta nelle sue Storie l’ex re dei paparazzi.

Fabrizio fa una vocina strana. E’ fuori campo mentre mostra il suo primogenito che tiene in braccio il piccolo che ha avuto dalla modella 25enne Sara Barbieri il 21 dicembre 2024. “Chi c’è? Tuo fratello Carlos? Vuoi bene a tuo fratello che con la barba è uguale al papà? - dice Corona - Guarda che bello che è diventato da grande… Ma come siamo belli!”. Il ragazzo sorride e accarezza Thiago amorevole.

La Moric nel suo post non ha fatto sconti a Fabrizio. “Da più di un anno sono l'unica persona che si prende cura di mio figlio Carlos, 23 anni. Vive con me e soffre di difficoltà psicologiche. Non ha alcun reddito, e tutte le spese dalle cure mediche ai farmaci, dal cibo all'affitto ricadono interamente su di me”, ha scritto.

“Secondo la legge italiana, e secondo qualsiasi principio di decenza, entrambi i genitori hanno il dovere di sostenere un figlio adulto vulnerabile che non può mantenersi da solo. Eppure, in questo caso, suo padre Fabrizio Corona si dichiara ‘nullatenente’ e rifiuta di assumersi qualsiasi responsabilità”, ha aggiunto.

“Sono arrivata al limite. Mio figlio merita la cura e la dignità che derivano dal sostegno di entrambi i genitori. Lui non ha scelto la sua malattia, né questa condizione. Nessun genitore dovrebbe poter abbandonare i propri doveri legali e morali a prescindere dallo status, dalla ricchezza o dall'immagine pubblica. Parlo oggi perché il silenzio mi ha tolto la forza, la voce e la salute. Chiedo consapevolezza, responsabilità e giustizia”, ha concluso. Fabrizio non ha replicato. Ma forse il breve filmato postato su Instagram è una risposta implicita a Nina…