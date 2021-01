Gerry Scotti è nonno per la prima volta: ecco come si chiama la nipotina

Gerry Scotti è nonno per la prima volta. Il 15 dicembre scorso è nata la sua nipotina, per la gioia del figlio del conduttore, Edoardo Scotti e Ginevra Piola, al settimo cielo dopo la nascita della piccola, lo rivela il settimanale Gente.

Dopo la grande paura per il Covid, che l’ha costretto al ricovero in ospedale a un passo dalla terapia intensiva, è arrivata la più bella delle notizie. Gerry Scotti è un uomo felice grazie a Virginia, questo il nome scelto per la neonata, rispettando l'usanza di dare alla nuova arrivata il nome del nonno. Il famoso presentatore 64enne all'anagrafe è infatti Virginio Scotti. Per lui, volto amatissimo della tv, è stato un Natale con i fiocchi e un inizio anno pieno di speranza grazie alla bambina.

“Mio figlio Edoardo, durante il lockdown, ha fatto con sua moglie quello che probabilmente hanno fatto molti italiani: ha cercato e voluto un figlio – aveva rivelato Gerry Scotti in tv - Ci siamo trovati ai giardini di Milano e lui mi è venuto incontro con uno strano pacchettino che conteneva un ciuccio. Io, figlio unico, ho fatto un figlio unico. Ora, mi aspetto dei nipoti multipli. Ne vorrei altri due, però deve essere d’accordo anche la moglie di Edoardo. Sarà una femminuccia. Mi rimbambirò anch’io come ho visto rimbambirsi i miei amici quando hanno vissuto questa esperienza”.

Virginia è frutto del grande amore che lega Edoardo, classe 1992, figlio che Gerry ha avuto dall’ex moglie Patrizia Grosso, a Ginevra, giornalista Mediaset. I due stanno insieme dal 2018, ma sono riservatissimi. Sembra che si siano sposati ma in gran segreto, la notizia non è mai stata ufficializzata dai diretti interessati.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 5/1/2021.