La ragazza poi interviene via social e chiarisce: “Mi piacerebbe che si svegliasse”

Il ragazzo, 26 anni, commesso, però ancora non sa cos’ha detto Carlotta Vendemmia

Al GF arriva una busta rossa. In salone la aprono e così Mattia Scudieri scopre di essere stato lasciato dalla fidanzata. La sua reazione arriva ed è forte. Il 26enne commesso è interdetto e deluso dal comportamento di Carlotta Vendemmia. La ragazza, però, interviene sui social e spiega che il suo precedente scopo non voleva mettere fine alla relazione col siciliano, lui però ancora non lo sa…

Al GF Mattia Scudieri scopre di essere stato lasciato dalla fidanzata: la reazione

Ivana Castorina apre la busta e legge: “Ci sono degli articoli di giornale di Cosmopolitan e Tg Com 24. Dicono ‘decisione drastica, la fidanzata di Mattia Scudieri lo lascia via social’. La compagna Carlotta ha deciso di prendere le distanze dall’ormai ex dopo averlo visto avvicinarsi troppo alla coinquilina Grazia’. Sono articoli datati 4 novembre, quindi è una cosa accaduta due giorni fa“.

Il 26enne è incredulo

Scudieri è basito, incredulo. Prende la busta, vede il contenuto incredulo. Poi, in camera si sfoga: “Lei non ha capito niente, mi dispiace ma non mi ha capito. Ragazzi non ha mai capito chi ha accanto. Non ho fatto nulla, non ho avuto intimità con nessuna di voi, con nessuna proprio. Grazia si è sempre esposta nei miei confronti, ma sempre con educazione e i piedi di piombo e io la difenderò fino alla fine, perché ha sempre saputo restare al suo posto, anche grazie a me. Ma di che cosa stiamo parlando? Del nulla cosmico! Non è successo nulla e non capisco cosa le abbia potuto dare fastidio".

Basito, in camera si sfoga

In affetti tra lui e Grazia Kendi non è davvero accaduto nulla che possa aver generato una rottura con Carlotta... La Vendemmia, però, sul suo Instagram chiarisce. Il suo precedente sfogo era solo per mettere un po’ di pepe al compagno.

Il siciliano è abbattuto, non sa ancora che Carlotta Vendemmia, intervenendo sui social ha chiarito di non averlo lasciato

“Leggendo i commenti relativi alla mia precedente 'dichiarazione', ci tengo a chiarire che il mio messaggio *NON* aveva assolutamente lo scopo di lasciarlo. Mi piacerebbe che lui si svegliasse e la smettesse di farsi manipolare da dinamiche e persone, tirando fuori la sua personalità e carattere un po’ come ha fatto ieri sera in suite. Se mai dovessi prendere decisioni sulla mia relazione, lo farei direttamente con lui, con motivazioni chiare e nel rispetto di entrambi. Per ora, scelgo il silenzio e l’osservazione, perché credo che la lucidità parli più forte di qualunque teatrino", fa sapere.

Sicuramente arriverà un chiarimento al reality show

Sicuramente si chiarirà con lui in tv. Il programma è in calo di ascolti. Molti parlano addirittura di chiusura anticipata. E questo potrebbe essere l’ennesimo stratagemma che attirare l’attenzione del pubblico verso il reality condotto da Simona Ventura su Canale 5.