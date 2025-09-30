GF al via: Simona Ventura apre la prima puntata ricordando Pietro Taricone, poi si parte con l'edizione 'nip'

Ottimo esordio del reality show su Canale 5 che totalizza il 20.4% di share

In studio con SuperSimo, a celebrare i 25 anni del format, Cristina Plevani, Floriana Secondi e Ascanio Pacelli

In tanti si domandano perché si sia aspettato ben 15 anni per affidare nuovamente a lei un reality show. Simona Ventura fa centro alla conduzione del GF, versione ‘nip’, edizione che celebra i 25 anni del format. In studio con lei tre ex gieffini storici: Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi. La conduttrice, perfetta padrona di casa, apre la prima puntata ricordando Pietro Taricone, indimenticato concorrente dell’edizione numero 1, scomparso tragicamente in un incidente paracadutistico nel 2010.

GF al via: Simona Simona Ventura apre la prima puntata ricordando Pietro Taricone, poi si parte con l'edizione 'nip'

“Con lui tutte sarebbero cadute in tentazione”, sottolinea SuperSimo parlando de “'O Guerriero” che aveva conquistato tutti e che proprio al Grande Fratello si legò a Cristina Plevani. Lei concorda sull’ex compagno di Kasia Smutniak, che una volta uscito dalla Casa di Cinecittà decise di dedicarsi a film e fiction e vivere la sua vita con l’attrice e la loro figlia Sophie, oggi 21enne.

La Ventura presenta via via i concorrenti, si districa con le prime e immancabili gaffe. Si ride e si scherza mentre i 12 nuovi gieffini fanno il loro ingresso. Nessun eliminato, i primi tre di quelli che sono andati al televoto otterranno l’immunità, invece.

Gli inquilini si conoscono e pian, piano faranno interessare il pubblico con le loro storie. Jonas Pepe, Francesco Rana, Grazia Kendi, Domenico D’Alterio, Giulia Soponariu, Matteo Azzali, Benedetta Stocchi, Francesca Carrara e Simone De Bianchi (che partecipano come unico concorrente), Omer Elomari e Donatella Mercoledisanto sono gli 11 che saranno giudicati dal pubblico. L’unico a non essere coinvolto è Giulio Carotenuto, che, con un gioco a sorpresa, per riavere l’acqua calda tra le mura, si è ‘sacrificato’, ottenendo, però, la riconoscenza degli altri.

Il reality totalizza in prima serata il 20.4% di share: ottimo esordio. Simona mostra carisma, carattere, ha la battuta sempre pronta. Sa alleggerire e anche far capire chi comanda. Piace e ottiene pure dai più critici voti alti: sembra, per lei, una scommessa assolutamente vinta già da ora.