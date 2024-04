E' già in corso il primo flirt sull'Isola dei Famosi 2024? Ecco chi sarebbero i due naufraghi sempre più vicini...

Dopo venti giorni dall'inizio del reality iniziano a definirsi i legami tra i concorrenti

Tra due modelli sembra essere scattato un feeling che non è sfuggito alle telecamere

Non c'è edizione dell'Isola dei Famosi senza un flirt sotto al sole e anche l'edizione 2024 del reality in onda su Mediaset sembra avviarsi verso questa direzione. In Honduras, tra le palme piene di telecamere i naufraghi ormai sono sempre più intimi. Sono trascorsi 20 giorni e c'è già del feeling tra due concorrenti.

Khady Gueye e Artur Dainese sono sempre più vicini in Honduras

I due modelli si appartano spesso per chiacchierare da soli

Il programma condotto quest'anno da Vladimir Luxuria con Sonia Bruganelli e Dario Maltese sulle poltrone degli opinionisti, ha portato in Honduras molti volti nuovi della tv e dei social. Come i due modelli Khady Gueye e Artur Dainese: belli, giovani e a quanto pare, molto complici. A far notare le infinite 'chiacchiere' in spiaggia tra i due sono stati gli altri naufraghi. Khady e Artur si appartano spesso in spiaggia, parlano per ore e sono sempre più vicini. I due, interpellati sulla questione, sorridono e non negano. Il modello di origine ucraina risponde allegramente alle concorrenti che gli chiedono di andare in un altro posto a fare 'pucci pucci' : ''Non fate le gelose''.