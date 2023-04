''E’ bello essere belli, chiedete a chi non lo è'': Gianluca Grignani spiega che non avrebbe mai barattato il suo aspetto estetico con niente

Il cantante 50enne ha fatto sapere che non avrebbe ‘barattato la sua bellezza con niente’

Il suo aspetto estetico però all’inizio della sua carriera lo avrebbe penalizzato

Gianluca Grignani pensa di essere stato penalizzato dal suo aspetto fisico. Il cantante, che oggi ha 50 anni, ha però anche detto che “è bello essere belli” e che “non avrebbe mai barattato” la sua bellezza per nulla al mondo. Intervistato nel programma radiofonico ‘I Lunatici’, in onda su Rai Radio2, all’artista è stato chiesto se il suo aspetto esteticamente gradevole possa aver influito sulla sua carriera. Ha risposto: “All'inizio mi ha penalizzato. Però è bello essere belli. Chiedete a chi non lo è. Non avrei mai barattato la mia bellezza con niente”.

“Mi ha penalizzato, mi ha insegnato a essere un bello che non se la mena. Mi ha danneggiato all'inizio. La mia immagine era molto forte, creava gelosie, immaginare un bello in quel mondo, anche se non me ne rendevo conto, con la capacità di scrivere, c'era un bel po' di gelosia. Che non è stata semplice da gestire per uno come me che è abbastanza ingenuo”, ha aggiunto Grignani.

Gianluca ha anche parlato dei suoi presunti “attacchi di panico”, smentendoli. “E' stato scritto che io ho sofferto di attacchi di panico ma non è vero. Quando dicono delle cose su di me, io evito di rispondere, ma non ho mai avuto attacchi di panico”, ha fatto sapere.

“Sono situazioni di altra natura, dentro a un argomento del genere non ci si può infilare un dito, bisogna metterci il braccio intero. I miei non sono attacchi di panico, se non lo dicessi sarei ipocrita nei confronti di chi li ha”, ha aggiunto in proposito.