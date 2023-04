''Ho 800 vestiti e 500 paia di scarpe, li conservo in un magazzino'': Simona Ventura rivela la sua enorme collezione di moda

“Ho imparato che nella vita non si butta via niente, la moda è ciclica…”

Simona Ventura ha un guardaroba immenso, un’enorme collezione di moda, accessori compresi. Lo rivela a Tv Sorrisi e Canzoni. “Ho 800 vestiti e 500 paia di scarpe e li conservo in un magazzino”, confida la conduttrice 58enne, in onda con Citofonare Rai2 la domenica mattina in coppia con Paola Perego e ora anche tra gli ospiti al tavolo di Che tempo che fa da Fabio Fazio.

Quando le si domanda se la figlia adottiva Caterina, 17 anni a fine maggio, ora che è più grande le rubi gli abiti nell’armadio, la Ventura risponde: “Dipende”. Poi aggiunge: “Io ho conservato tutti i miei abiti in un magazzino perché ho imparato che non si butta via niente, la moda è ciclica. Avrò 800 vestiti e 500 paia di scarpe”.

Tornando alla figlia Simona rivela: “Cate non è interessata a tutto. I jeans, per esempio: i miei modelli a vita bassa non li metterebbe perché ora vanno quelli a vita alta”.

Legatissima a Giovanni Terzi, SuperSimo desidererebbe che a farle da testimone di nozze fosse la collega Paola Perego. Sul matrimonio rimane vaga: basta annunciare date. “Ogni volta che in passato abbiamo fissato una data è successa una sciagura: prima la pandemia, poi la guerra. La sveleremo a ridosso dell’evento. E sì: mi piacerebbe che la mia testimone fosse Paola”. I fiori d’arancio del resto non sposteranno gli equilibri della sua famiglia allargata: “Con Giovanni conviviamo già da quattro anni. Noi siamo innamorati e i nostri figli si vogliono bene. Il matrimonio rafforzerà l’unione della famiglia”.