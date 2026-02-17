L’influencer romana 30enne non lo fa solo nel bagno della sua abitazione, anzi…

Reduce dal post allenamento in palestra, non ha alcun problema a mostrarsi acqua e sapone

Giulia De Lellis non lo fa solo nel bagno della sua abitazione o, magari sul set, aiutata da un esperto. L’influencer romana 30enne si fa vedere senza make up. Non ha alcun problema a mostrarsi ai follower nelle sue Storie acqua e sapone: rivela il suo luogo preferito per truccarsi: adora imbellettarsi mentre è in auto.

Giulia De Lellis si fa vedere senza make up e rivela il suo luogo preferito per truccarsi: ecco qual è

Reduce dall’allenamento in palestra, Giulia si fa un video e confida: “Scusate le mie condizioni, ma ripeto, cioè post allenamento questa sono. Non so voi, ma per me tipo la macchina è tipo il mio secondo bagno nel vero senso della parola, perché io mi trucco sempre, in macchina ho sempre un beauty con me con l'essenziale dentro. Tra uno spostamento e l'altro, col fatto che poi io mi muovo tantissimo con la macchina, tra l’altro amo guidare, vabbè, mi tengo sempre un piccolo beauty con l’essenziale”.

L'influencer 30enne adora imbellettarsi mentre è in auto

“Io proprio adoro truccarmi in macchina, cioè, invece di andare a casa a fare le corse, prendo il mio piccolo beauty e mi ritocco in macchina. O, vabbè, in ufficio. Però spesso lo faccio in macchina”, sottolinea ancora. Poi domanda: “Sono l’unica? Cioè solo a me mi piace truccarmi in macchina, proprio con il disagio delle persone che passano, effettivamente e ci guardano…?”. In molte le rispondono che, come lei, lo fanno senza imbarazzo.