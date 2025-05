Giulia De Lellis mostra il pancione in bikini mentre fa vedere ai follower il suo capo 'basic' per l'estate: guarda

Per la 29enne uno shooting per un noto brand di intimo e beachwear in Puglia

Quando ha finito si lascia ammirare con indosso il due pezzi nero: con le forme da mamma è un incanto

In Puglia è protagonista di uno shooting per un noto brand di intimo e beachwear, Tezenis. Appena finito, Giulia De Lellis torna in camera e si lascia ammirare con ancora il look scelto addosso. Mostra il pancione in bikini mentre fa vedere ai follower il capo ‘basic’ per ‘estate. Con il due pezzi nero sta d’incanto: le forme da mamma le regalano una dolcezza infinita.

Giulia De Lellis mostra il pancione in bikini mentre fa vedere ai follower il suo capo 'basic' per l'estate

Priscilla, la sua prima figlia, fortemente voluta col compagno 33enne Tony Effe, nascerà in autunno. Giulia intanto continua la sua attività frenetica di influencer, imprenditrice e modella. Non solo. Debutta anche in un podcast, The Piccologi, dove affronta temi da aduli spiegati, però, dai bambini.

La gravidanza non ferma la romana, che dal trapper, proprio per l’arrivo della piccola, ha ricevuto un anello vistosissimo ricoperto di diamanti a forma di P, l’iniziale della bimba. Il prezioso ha anche un fiocco rosa, sempre con pietre preziose sopra. E’ stato realizzato da una gioielleria famosa di Londra e pare proprio che sia costato un mucchio di sterline. In tanti lo giudicano poco sobrio. Lei non commenta. Anzi.

L'anello che ha ricevuto in regalo da Tony Effe con l'iniziale della bebè, che si chiamerà Priscilla

La romana con un altro look tutto a righe

Prima si scopre in due pezzi con il ventre in primo piano. Poi indossa anche un delizioso completino a righe, maglietta e pantaloncino. Dice che continua a indossare la S, dato che il capo è elastico. E va bene così.