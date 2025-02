Giulia Salemi ad appena un mese e mezzo dal parto appare già in forma pazzesca alle sfilate milanesi: guarda

L’influencer 31enne ha dato alla luce Kian lo scorso 10 gennaio: torna mondanissima

Alla Fashion Week non perde la passerella di N21 by Alessandro Dell’Acqua

Ha ripreso ad allenarsi, anche se la sua forma è già top: deve solo tonificare. Giulia Salemi ad appena un mese e mezzo dal parto appare già in forma pazzesca alle sfilate milanesi. L’influencer italo-persiana alla Fashion Week non perde la passerella di N21 by Alessandro Dell’Acqua. Torna mondanissima dopo aver dato alla luce Kian il 10 gennaio scorso: il bimbo è frutto dell’amore col compagno Pierpaolo Pretelli.

Giulia è splendida con il suo look total black. Elegantissima, la 31enne indossa un tubino nero della Maison, con gonna midi e cut-out sul décolleté con fiocchi. Ai piedi porta sling-back con tacco medio, sopra un cappotto in tinta. Per lei capelli raccolti, con i ciuffi davanti che le incorniciano il viso, e orecchini a cerchio.

L'influencer insieme ad Anna Dello Russo.

La Salemi si accomoda nel front-row della sfilata e osserva tutto, pazza, come sempre, per il mondo della moda. A breve riprenderà anche con il suo podcast, che nella prima stagione ha ottenuto un grande successo. A casa c’è il figlioletto ad attenderla, Giulia ne è felicissima: riesce a gestire tutto con grande voglia, energia e disinvoltura.