Giulia Stabile: 'Belen mi vuole adottare, ci sentiamo spesso e...'

Giulia Stabile, vincitrice di Amici 20, parla del suo rapporto con Belen Rodriguez a Tu Sì Que Vales. A Tv Sorrisi e Canzoni rivela: “Mi vuole adottare”. La ballerina 19enne, felicemente fidanzata con Sangiovanni, si sente molto legata alla 37enne.

Giulia è modesta, quando le si domanda come si senta nel nuovo ruolo da conduttrice del talent firmato da Maria De Filippi insieme a Belen, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, risponde: “Conduttrice no, Sono più che altro una mascotte”. E aggiunge: “Martin e Alessio mi facevano paura. Sono alti e muscolosi. Poi ho scoperto che sono ‘spiriti bambini’. Ne facciamo di tutti i colori. Scherziamo continuamente a telecamere accese e spente”

Su Belen poi svela: “Ha detto che mi vuole adottare, era seria, credo! A parte gli scherzi è davvero materna, mi tiene la mano nei momenti più emozionanti in studio e ci sentiamo spesso al telefono”. Lei e l’argentina hanno instaurato un bellissimo rapporto e Giulia si sente molto gratificata nell’essere apprezzata da tutti.

Ultimamente si è tatuata la parola Confident sul fianco: “Sì, mi sono impressa sulla pelle ciò che in passato non sono mai stata. Certo, magari sono ancora una ragazza piuttosto timida, ma quella parola per me significa tanto: è un traguardo. Spero di rivedere quella scritta su di me tra qualche anno e sorridere pensando a quanto sono cresciuta”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/11/2021.