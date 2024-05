''Gli ho detto che se doveva scegliere una fidanzata potevo dargli un consiglio'': Melissa Satta rivela il rapporto che ha oggi con l’ex marito e sorprende

L’ex velina 38enne è riuscita a creare un legame solido ed equilibrato con Kevin Prince Boateng

I due infatti, che sono stati sposati dal 2016 al 2020, hanno un figlio insieme

Melissa Satta ha raccontato del bellissimo rapporto che ha creato con l’ex marito Kevin Prince Boateng dopo la separazione.

La coppia, che è stata sposata dal 2016 al 2020, ha un figlio insieme, Maddox, che oggi ha 10 anni.

I due hanno messo da parte gelosie e incomprensioni e addirittura si offrono di darsi consigli sentimentali l’un l’altro.

Melissa Satta, 38 anni, e Kevin Prince Boateng, 37, ai tempi del loro amore

Ospite del podcast ‘Mamma Dilettante’, Melissa, 38 anni, ha ripercorso come ha affrontato l’argomento del divorzio con suo figlio.

“Lui era più piccolo quindi sicuramente è più facile quando son più piccoli. Gliel’ho spiegato con molta naturalezza. Nel senso che mamma e papà si ameranno per tutta la vita, si vorranno bene tutta la vita, che poi è la verità perché quando condividi 10 anni di vita con una persona, l’amore o il bene non è che finisce. Vorrai bene a quella persona tutta la vita, anche perché poi hai fatto un figlio con questa persona, non è un fidanzatino…”, ha fatto sapere.

“Quindi gli ho detto: semplicemente a volte i grandi hanno bisogno di prendere strade diverse, mamma vive a Milano e lavora a Milano, papà ha deciso di vivere in Germania, ha il lavoro lì, deve stare lì. E quindi si decide di prendere strade diverse”, ha aggiunto.

“Comunque secondo me se due adulti sono intelligenti, mantengono il rapporto. Se i bambini vedono che c’è la serenità va tutto bene”, ha sottolineato.

“La cosa bella è che Prince si fida molto di me. Mi dice sempre ‘grazie per quello che fai’. E questo è molto bello, perché poi da mamma sentirsi dire queste cose ti aiuta, ti dà più forza”, ha proseguito.

Melissa Satta nel podcast di Diletta Leotta 'Mamma Dilettante'

“E’ molto bello avere dall’altra parte una persona che riconosce il lavoro. Maddox sta tanto con me, visto che non abitiamo a cinque minuti di distanza, quindi c’è un po’ più di sacrificio da fare, però avere la stima e la fiducia reciproca è molto importante”, ha continuato.

Il rapporto tra Kevin, 37 anni, e Maddox è molto bello: “E’ un papà divertente. Lui fa la parte bella. Io gli dico sempre: ‘Non lo sgridare tu, perché visto che ci sei di meno è giusto che viva con te le cose più belle’. Poi alla parte quella più rognosa ci penso io”.

Hanno trovato un bell’equilibrio che non prevede gelosie: “Ma no, ormai… L’ultima volta gli ho detto: ‘Prince guarda, se devi scegliere una fidanzata, se vuoi parliamone, ti posso anche dare un consiglio’. Ormai dopo anni... Poi io non sono una persona gelosa. Nel momento in cui si chiudono le situazioni, basta”.

“Ma anche lui, mi ha detto: ‘Però eh fidanzato… perché poi anche per Maddox è importante che ci sia una persona’. Ne parliamo, certo. Siamo molto moderni”, ha proseguito l’ex velina.

“Se lui è felice, io veramente sono felice. E la stessa cosa lui per me”, ha affermato.

Anche se poi i consigli reciproci in campo sentimentale non si sono mai materializzati: “Ha detto che non sono in grado di potergli dare un consiglio… Io gli ho detto: ‘Lascia stare va’’. Lo diciamo, ma poi non ci diamo consigli”.