''Grandi passioni e dolci amori'': da Coco ad Aldo Montano, Manuela Arcuri commenta i suoi ex

L’attrice 46enne ha rilasciato una nuova intervista a ‘Il Corriere della Sera’

Oggi è felicemente sposata con Giovanni Di Gianfrancesco, padre di suo figlio Mattia

Manuela Arcuri ha ripercorso tutti i suoi amori più noti in un’intervista rilasciata a ‘Il Corriere della Sera’.

L’attrice 46enne, che nel 2013 ha sposato il marito Giovanni Di Gianfrancesco, con cui ha messo al mondo anche il piccolo Mattia, 9 anni, ha avuto lunghe relazioni, tra gli altri, con Francesco Coco e Aldo Montano.

Manuela Arcuri, 46 anni, parla dei suoi amori

Sull’ex calciatore ha detto: “Fu una storia d’amore, la prima, la più importante. Una grande passione”. I due erano nati entrambi l’8 gennaio del 1977: “Due gemelli. In realtà di carattere non ci somigliavamo per niente. Eravamo troppo giovani perché potesse durare, anche se era un sentimento bello e profondo. È finita per forza di cose. No, non ci sentiamo più, lui poi è andato all’estero e ci siamo persi di vista”.

Poi ci fu l’ex schermidore Montano, un altro sportivo: “Una dolce storia d’amore. Ci siamo tanto divertiti, conservo un bel ricordo”.

Su Gabriel Garko ha invece affermato: “Un breve flirt senza molta importanza, non si può paragonare agli altri”.

Manuela insieme a Gabriel Garko

Nel 2013 arrivarono le nozze a sorpresa con Giovanni, a Las Vegas: “Ci eravamo stati insieme tre anni prima, poi però ci siamo lasciati. Con la lontananza siamo maturati e ci siamo ritrovati e ri-fidanzati. Così abbiamo deciso di tornarci. E sposarci lì, io e lui da soli, al Bellagio. Al momento del sì sono partiti i giochi d’acqua, meraviglioso”.

Tra loro, 10 anni dopo quel primo sì, oggi va tutto bene: “Tutto a posto, siamo super-collaudati. Anzi, penso: per fortuna che l’abbiamo fatto, sposarsi è stupendo, lo che vivo di emozioni lo consiglio a chiunque”.

L'Arcuri con il marito Giovanni Di Gianfrancesco

Il matrimonio ha fatto felice nonna Angelina, che ha ben 97 anni: “Ci teneva tanto. È lei la vera capofamiglia, lucidissima, forte, severa, detta ancora legge, una vera forza della natura, non si è mai abbattuta davanti a niente, è il mio mito”.