Guendalina Tavassi difende da casa il fratello Edoardo e si scaglia contro la Bruganelli: ''Strega col porro''

Guendalina Tavassi non ha peli sulla lingua quando deve correre in soccorso della sua famiglia. Da casa, mentre guarda il GF Vip, difende il fratello Edoardo e si scaglia contro Sonia Bruganelli che in diretta tv lo asfalta definendolo un “manipolatore e burattinaio”. “Strega col porro”, sentenzia riferendosi alla moglie di Paolo Bonolis e al porro sul labbro che finora la produttrice 48enne non ha mai voluto togliere, come dichiarato anche in un’intervista lo scorso settembre.

Sonia dice la sua al ‘vippone’. Guenda ribatte: “Fa solo piacere sentirsi dire queste cose dalla strega col porro”. “Dice che lui a 38 anni vive di reality e lei invece a 50 vive per guardare Mediaset Extra? Ma cosa sto sentendo, ragazzi…! Questa è follia”, sottolinea. Rivolgendosi al fratello, che ha difficoltà a intervenire e replicare, esclama: “Le dovresti dire: ‘Ma vaffancu*o!’”.

“Mi fa ridere questo attacco a Edoardo che vive di reality - continua la 37enne - ne ha fatto uno, insieme a me, per la prima volta in vita sua, l’Isola dei Famosi l’anno scorso, e l’hanno chiamato a questo. Lei è pagata per guardare il reality che sta facendo Edoardo. Prima ha sempre lavorato come video maker nel settore sanitario. Ma che caz*o ti inventi”. E aggiunge: “Dai, continuassero a mandare avanti Tontonella (Antonella Fiordelisi, ndr), che evidentemente li mantiene e stipendia tutti, altrimenti non si spiega per quale motivo sia così protetta questa persona”.

Guendalina Tavassi è piena della situazione che si è creata. Vendendo Sonia che fa domande a Edoardo Donnamaria e ad Antonella, dice ancora: “Ma chi stanno intervistando? Scaccolone e Lacrimetta...”. Poi riferendosi ancora alla Bruganelli, la soprannomina “Porretta”.