Sonia Bruganelli pesantissima contro Edoardo Tavassi: ''Manipolatore, opportunista, burattinaio: è senz’anima''

Sonia Bruganelli al GF Vip, che nella puntata serale mette ancora una volta sotto i riflettori la storia controversa tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, esplode contro Edoardo Tavassi, considerato da lei l’artefice della crisi dei Donnalisi. E’ pesantissima contro il romano. Senza alcun problema gli dice quel che pensa di lui: “Manipolatore, opportunista, burattinaio: è senz’anima”.

La produttrice 48enne è una furia. Rivolgendosi a Edo tuona: “Seguo il Grande Fratello dalla prima edizione. Credo che raramente, forse mai, mi è capitato di vedere un concorrente più manipolatore, opportunista e stratega di Tavassi. Lui è un personaggio arrivato con l'atteggiamento da guascone romano e invece si è dimostrato il burattinaio di poveri concorrenti con scarsa personalità. A quasi quarant'anni stai facendo la figura di una persona senza anima, senza nessun tipo di trasporto verso persone che non la pensano come te. Stai rovinando alcune persone senza personalità come Giaele ed Edoardo che da quando si è messo sotto di te ha rovinato tutto con Antonella”.

Tavassi non ci sta e replica sarcastico: “Secondo me a Sonia il televisore arriva a 54 e non a 55 (il canale che trasmette il reality show 24 su 24, ndr). Tu non lo vedi il GF Vip”. La moglie di Paolo Bonolis però controbatte e lo asfalta: “Tu non puoi permetterti di dirmi quello che vedo e quello che non vedo, ok? Perché tu sei una persona che ha 38 anni e che vive di reality e io non entro nella dinamica di quello che fai tu. Tu però non devi permetterti di dirmi cosa vedo e cosa non vedo del GF Vip. Ma questo non fa altro che sottolineare la tua personalità che è quella di inventare cose. Ti inventi robaccia sugli altri. Sei un manipolatore!”.

Micol Incorvaia, legata al 38enne, e Giaele De Donà, chiamata in causa dall’opinionista, provano a intervenire in soccorso di Edoardo, ma Sonia ne ha anche per loro: “Voi non siete le protagoniste, non voglio parlarvi. Invece Oriana che ha un po’ di personalità ha dimostrato che ce ne si può fregare del gruppo”. Sonia parla della Marzoli, che, nonostante abbia chiuso da tempo i rapporto con la Fiordelisi, nei giorni scorsi l’ha consolata dopo la rottura definitiva con Donnamaria a causa delle palpatine che il 30enne ha scambiato con Nicole Murgia, poi eliminata dal gioco.

La Bruganelli è durissima con Tavassi, che, dopo i titoli di coda, nella notte, parla dell’accaduto in diretta e l’attacca. “Lei si arrabbia quando vai contro Antonella, penso che veramente Sonia punti tutto su Antonella. Punta molto su di lei e non vuole sminuire la sua immagine, Sonia va contro tutti quelli che vanno contro Antonella”.

Edo aggiunge: “Io posso avere una mia opinione o devo essere disintegrato da te? Io vivo le cose della Casa, sono cose che vedo e vivo. Mica sono rinco*lionito, ho 38 anni. Figurati se a me sfugge qualcosa al Grande Fratello. Lei no. Sonia potrebbe dirmi: ‘Abbiamo un pensiero diverso’. Non c’è bisogno di demolirmi dicendo che sono un manipolatore. Detto questo non mi sento minimamente colpito perché non sono così. Spero che queste cose non le pensi perché altrimenti se le pensa significa che non c’ha capito un caz*o”.