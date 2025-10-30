Harry e Meghan: serata romantica allo stadio di Los Angeles, guarda

Il 41enne e la moglie 44enne vanno a una partita delle World Series e fanno il tifo per i Dodgers

Look casual, ma impeccabile, si fanno uno scatto con Magic Johnson e la moglie Cookie

Hot dog, risate e tenerezze a bordo campo: Harry e Meghan tornano a mostrarsi insieme in pubblico, protagonisti di una serata “romantica” e sorprendentemente rilassata durante una partita delle World Series di baseball allo stadio di Los Angeles. I duchi di Sussex, sorridenti e complici, si sono concessi qualche ora di leggerezza tra il tifo per i Dodgers e momenti di affettuosa complicità che hanno fatto subito il giro del web.

La duchessa 44enne, in versione casual, ma sempre impeccabile, condivide su Instagram un video che li mostra divertiti sugli spalti: cappellini blu, risate spontanee e zero formalità. Accanto a loro, nientemeno che la leggenda dell’NBA Magic Johnson con la moglie Cookie. In una clip, Meghan, euforica, indica entusiasta una fila di premi “Guanto d’Oro” prima di coprirsi la bocca ridendo mentre addenta un hot dog, mentre il marito 41enne, accanto, si lascia travolgere dall’atmosfera sportiva e guarda la telecamera gridando: “Let’s go!”.

Una scena decisamente diversa dal tono più serio adottato solo poche ore prima dal principe, ospite del podcast di Hasan Minhaj, dove aveva espresso forti critiche verso i social media. Harry ha parlato della pericolosità delle piattaforme digitali. Ha spiegato che “dietro tutto questo ci sono persone malvagie che vogliono manipolare la mente dei nostri figli e trarne profitto”.

La duchessa mangia un succulento hot dog

Il duca ha raccontato di come lui e Meghan, da genitori di Archie (6 anni) e Lilibet (4), riflettano spesso su come proteggere i bambini dal mondo digitale: “Siamo molto più cauti ed esitanti nel permettere ai nostri figli di accedere ai social media. Il nostro obiettivo è che, quando arriverà il loro momento, la situazione sia cambiata”.

Proprio per questo la loro Archewell Foundation ha creato il Parents’ Network, una rete di supporto per le famiglie che affrontano gli effetti negativi dei social, incoraggiando i genitori a essere più consapevoli e a tutelare la privacy dei più piccoli. E mentre Harry invita alla prudenza digitale, Meghan mostra il volto più luminoso e domestico della coppia.