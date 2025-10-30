Eleonora Daniele e Antonella Clerici commosse in tv: vicine ad Andrea Delogu per la morte del fratello 18enne

Sui social esprimono il loro affetto alla conduttrice Barbara d’Urso, Filippo Magnini, Fabio Fognini e…

Nessuno riesce a crederci fino in fondo. Eleonora Daniele e Antonella Clerici sono fortemente commosse in tv: sono entrambe vicine ad Andrea Delogu per la morte del fratello 18enne. Evan è deceduto ieri, 29 ottobre, in seguito a un incidente stradale mentre era a bordo della sua moto. Aprono i loro programmi col viso segnato dalla drammatica notizia ed esprimono le loro condoglianze alla conduttrice 43enne, nel cast di Ballando con le Stelle.

Eleonora Daniele rivolge il suo primo pensiero ad Andrea. Fa "le condoglianze di tutti quanti noi, della nostra redazione di Storie Italiane con grande vicinanza e affetto”. Antonella Clerici ha le lacrime agli occhi a E’ sempre Mezzogiorno. “Apro la puntata mandando un grande abbraccio da parte mia e di tutti noi alla mia amica e collega Andrea Delogu che come avrete sentito o letto ha perso suo fratello giovanissimo a soli 18 anni per un incidente stradale, così all'improvviso. Le mandiamo un abbraccio. Anche voi a casa che le volete bene, fa la conduttrice da tanti anni, è una ragazza speciale, stiamole vicino mandandole tutto il nostro affetto. Un abbraccio forte ad Andrea e alla sua famiglia”, dice quasi sussurrando.

Nelle storie dei vip, sia quelli che partecipano al dancing show che molti altri, arrivano messaggi di affetto. Barbara D'Urso scrive: "Non ci sono parole, solo tanto dolore. Ti abbraccio fortissimo, Andrea". Rossella Erra le fa sapere: "Accanto a te con le preghiere, con il pensiero, con il mio affetto per te. Mia cara Andrea". Ci sono pure Filippo Magnini e Fabio Fognini: ognuno di loro partecipa al suo immenso dolore e a quello della sua famiglia per la grave perdita.

Fanno lo stesso Salvo Sottile e Alba Parietti e molti altri. Milly Carlucci nel pomeriggio sarà in collegamento con La Vita in diretta per affrontare la tragedia che ha colpito come uno tsunami Andrea e, di riflesso, Ballando con le Stelle.