Sembra che il Principe Harry e Meghan Markle stiano seriamente prendendo in considerazione la possibilità di trasferirsi negli Stati Uniti. La coppia reale britannica non sta vivendo un periodo facile. Dopo le nozze nel 2018 e la nascita del loro primogenito Archie, venuto al mondo 5 mesi fa, il Duca e la Duchessa del Sussex sono quotidianamente nel mirino dei cattivissimi tabloid britannici. La pressione mediatica si sta facendo sentire ed entrambi si troverebbero in seria difficoltà, tanto che qualcuno li ha paragonati a Lady Diana, la mamma di Harry morta nel 1997 a Parigi mentre tentava di sfuggire ai paparazzi. Nessuno vorrebbe che una tragedia simile si potesse ripetere.

Così il 35enne e la 38enne sarebbero pronti anche a cambiare residenza e andare a vivere negli Stati Uniti, paese d’origine dell’ex attrice, magari solo per qualche mese all’anno. Un beninformato ha raccontato al tabloid ‘The Sun’: “Sembra evidente a tutti che le cose non hanno funzionato per loro a Windsor (cittadina alle porte di Londra, ndr), quindi potrebbero avere una seconda base in America. Una volta che gli impegni in agenda saranno finiti, verso la fine dell’anno si concederanno un po’ di tempo in famiglia. Non è ancora certo ma probabilmente andranno negli USA”. E anche il Principe William ha recentemente manifestato preoccupazione per la situazione del fratello. Nonostante i due abbiano avuto dei dissidi, il legame tra loro è sempre fortissimo.

Scritto da: la Redazione il 28/10/2019.