Ida Platano, 37 anni, intervistata da Uomini e Donne Magazine, ha detto di aver messo la parola fine alla relazione con Riccardo Guarnieri. La Dama ha dimenticato il Cavaliere del Trono Over ma per farlo, ha rivelato, si è dovuta far aiutare psicologicamente.

Ida ha dimenticato Riccardo Guarnieri ma non è stato facile: "Il mio grande errore di questi mesi è stato mettere da parte mio figlio: ho sbagliato, non c’ero più con la testa. Avevo bisogno di essere aiutata e infatti mi sono fatta aiutare psicologicamente", ha raccontato la Platano. La Dama ora vuole solo ricominciare e durante "Uomini e Donne" ha anche annunciato che a settembre potrebbe ripresentarsi in studio per cercare di nuovo l'anima gemella.

"Mi auguro di ritrovare la Ida che ero prima, perché la storia con Riccardo mi ha cambiata. Io sono una persona dolce, carina, innamorata della vita e piena d’amore da dare. Ora mi vedo diversa, la delusione che Riccardo mi ha fatto provare mi ha modificata nel profondo. Mi auguro tanta serenità, poi spero di essere in grado di far felice mio figlio Samuele", ha sottolineato Ida Platano.