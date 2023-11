Ilary Blasi e il nuovo fidanzato Bastian Muller festeggiano un anno d'amore a New York: le immagini

La conduttrice vola nella Grande Mela col tedesco alla vigilia dell’uscita del suo docufilm

La 42enne si fa vedere insieme al compagno e sottolinea: “After a year”, con tanto di cuore rosso

“Dimmi che sei a NY senza dirmi che sei a NY”, scrive. Accompagna le sue parole con un video in cui mostra Manhattan addobbata a festa per il Natale in arrivo. Ilary Blasi e il nuovo fidanzato Bastian Muller festeggiano un anno d’amore a New York. La conduttrice condivide alcune immagini della Grande Mela dove è volata con l’imprenditore tedesco. Anche 365 giorni fa i due erano lì, nella città statunitense, che, evidentemente, ha fatto da location ideale alla passione che li ha travolti.

La 42enne si allontana dall’Italia a pochi giorni dall’uscita del suo docufilm, "Unica", che da domani, 24 novembre, sarà visibile a tutti su Netflix. Ilary ha concesso in esclusiva alla piattaforma in streaming un’intervista in cui racconta la sua verità sul divorzio da Francesco Totti, da cui ha avuto i suoi tre figli. Divorzio sul quale non è stata ancora scritta, tra l’altro, la parola ‘fine’. La prossima udienza in tribunale è fissata il 24 gennaio 2024.

La Blasi nelle sue storie racconta il viaggio appena iniziato a New York. Arriva anche una foto in cui è con Bastian, 36 anni. Alle loro spalle c’è la vista spettacolare a fare da cornice. “After a year”, scrive l’ex Letterina. Aggiunge anche un cuore rosso, a testimoniare che i due sono partiti in occasione di un anniversario molto speciale.

Tutti attendono di sapere cosa ha detto in "Unica", lei si prende una pausa sentimentale

Nel documentario Ilary appare anche fragile, come ha mostrato il nuovo trailer. “A fine gennaio andiamo a cena. A un certo punto comincio, diciamo, a notare un marito diverso. E da lì… Un disastro. A chi credo? Ai giornalisti o a mio marito?”, dice la presentatrice, facendo riferimento ai gossip che volevano Totti già legato a Noemi Bocchi, sua attuale compagna. Poi le lacrime e una tragica ammissione: “Mio marito lo vedo strano. ‘Perché?’. E che ne so? Cioè io non potevo credere che l’uomo che è stato accanto a me per 20 anni, metà della mia vita, avesse fatto…una cosa del genere”. Adesso la sua vita è cambiata. E’ tornato il sorriso, è tornata la serenità. Tutto merito di Muller, con cui l’amore continua.