Ilary Blasi super in tiro al battesimo del nuovo nipotino nato appena 6 settimane fa: guarda

Ilary Blasi festeggia il suo nuovo nipotino. E’ super in tiro per il battesimo di John, nato appena 6 settimane fa. La sorella Melory e il marito Tiziano Panicci organizzano la festa per il bimbo, venuto al mondo lo scorso 27 novembre. Con loro c’è anche la primogenita Jolie, che il 25 aprile scorso ha compiuto 2 anni.

La conduttrice 42enne non può mancare all’importante appuntamento famigliare. Va con la figlia minore Isabel, 7 anni. Ci sono anche le altre due cuginette della bimba, Stella, 11 anni, e Nicole, 8, le figlie di Silvia Blasi, 43 anni, la maggiore, sposata con Ivan Peruch.

Melory, 33 anni, è contentissima. Ha battezzato il figlio a Roma, per il ricevimento si è affidata all’esperienza di Martina Ferrara, event planner, che ha scelto come location una sala intima, quella dello STADLIN Cocktail Bar, un locale di tendenza con un ambiente informale ma chic. Volte in mattoni, tubazioni a vista e terrazza panoramica hanno fatto da cornice al party per il neonato, vestito come un ometto, con tanto di camicia, gilet e cravatta per l’occasione.

Ilary ha scelto un look total black con dolcevita e sotto pantaloni a vita altra in pelle con cuciture chiare in risalto. Ai piedi ha messo le sneakers Nike. Ha arricchito la sua mise con la borsa mini di Chanel in pelle di agnello color oro chiaro metallizzato con portamonete a stella portata a tracolla. Il costo dell’accessorio è di 5700 euro.

Festa grande per tutti in una domenica un po’ uggiosa, sì, ma piena di sensazioni forti. La presentatrice è appena tornata dalla montagna, dove ha trascorso il Capodanno insieme al fidanzato Bastian Muller e alla figlia minore. E’ stata in Svizzera, a Zermatt, raggiunta anche dalla sua amica ormai inseparabile Michelle Hunziker, accompagnata dal nuovo compagno, Alessandro Carollo.