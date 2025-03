Le due parlano della loro amicizia e svelano da quando il legame tra loro è diventato molto più stretto

“Io pensavo per anni che ti stessi sulle scatole”, svela la svizzera alla romana

“Io pensavo per anni che ti stessi sulle scatole”, le confessa la svizzera. La romana replica: “Non sei la prima che lo dice, è l’effetto che faccio a molti”. Ora sono, invece, legatissime, al punto di trascorrere una settimana insieme con le figlie alle Maldive. Ilary Blasi e Michelle Hunziker si prendono in coppia la cover di Chi. Al settimanale parlano della loro amicizia. La 43enne fa i complimenti alla collega 48enne, che ricambia citando il ‘lato B’. “Non riesco a trovarti un difetto”, le sottolinea l’ex moglie di Francesco Totti.

''Non riesco a trovarti un difetto, non invecchi'': Ilary Blasi e i complimenti a Michelle Hunziker, che ricambia citando il 'lato B'

Si erano sfiorate in vari programmi tv, poi, abbastanza recentemente hanno approfondito il loro rapporto. “Nel 2021, quando abbiamo fatto una vacanza in barca tutti insieme in Sardegna, organizzata proprio da Graziella (Lopedota, manager dei entrambe con la sua agenzia Notoria, ndr), c’era anche Nicola Savino che ci prendeva in giro. Lì ho capito come sei fatta, io ti volevo conoscere meglio ma, quando ero con te, non riuscivo a buttare giù quel muro. Allora mi sono confidata, mi hai ascoltato, ti sei un po’ aperta, e mi sono detta: ‘Ammazza, è proprio simpatica come pensavo!’”, racconta Michelle. La Blasi conferma: “C’è stato lo sblocco”.

“Ilary è una di quelle amiche che c’è, nel senso che sai che ti pensa, capisce quello che stai vivendo e si palesa al momento giusto”, continua la Hunziker. “Quando ci siamo conosciute erano già finiti tutti i casini per entrambe. Per me l’amicizia non è sentirsi tutti i giorni o stare fisicamente insieme. Essere amiche vuol dire che, anche se non ti senti per un po’, sai che una persona c’è e questo è il valore aggiunto”, le fa eco la Blasi.

Le due conduttrici, 43 e 48 anni, parlano della loro amicizia e svelano da quando il legame tra loro è diventato molto più stretto

Michelle ha anche aiutato Ilary con il fidanzato Bastian Muller, che ieri, 11 marzo, ha compiuto 38 anni, facendole da traduttrice all’inizio, durante una vacanza a St. Moritz. “Il loro rapporto iniziale è stato molto divertente da osservare, erano due persone che non avevano bisogno di parlare perché c’era talmente tanta affinità che si capivano con uno sguardo”. Ha intuito subito che era perfetto per lei.

Si definiscono due competitive. Michelle dice di essere la più “tontolona”, Ilary la “più stratega e rosicona”. Sono “mamme presenti” con loro tre figli. “Siamo donne che sono al di là della competizione, non potremmo essere amiche altrimenti. A me piacciono le belle donne, mi piace ciò che è bello, non faccio paragoni. E poi facciamo squadra con le donne, lei è piena di amiche”, spiega la Hunziker.

“Io sono cresciuta in una famiglia al femminile, ho una predisposizione a legare con le donne, poi noi due facciamo lo stesso lavoro ma facciamo cose diverse”, chiarisce Ilary. Che all’amica poi dice ironica: “Io avrei voluto dirti: ‘Guarda sei un po’ invecchiata, sei crollata’, invece, ‘tacci tua, non ti passa un anno, non riesco a trovarti un difetto. Niente, non molla”. L’altra risponde: “Ilary, sappi che se vieni a fare snorkeling non devi mettere il giubbino di salvataggio perché hai un ‘lato B’ talmente figo e tondo che rimani a galla”.