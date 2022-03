Ilary Blasi torna all'Isola carica più che mai: frecciatina a Signorini

Ilary Blasi torna all’Isola dei Famosi con una carica esplosiva e un’energia incredibile. Chiarita in tv la faccenda relativa alla crisi col marito Francesco Totti, la bionda 40enne riprende per il secondo anno consecutivo le redini del reality show, stavolta affiancata in studio da Nicola Savino e Vladimir Luxuria, due opinionisti che con l’Isola hanno avuto a che fare in passato, quando il programma era un’esclusiva di Rai Due. E’ come al solito sarcastica e irriverente, come se conducesse da casa sua. A proprio agio, lancia piccole stilettate ironiche e non risparmia neppure l’amico Alfonso: la frecciatina a Signorini in diretta tv arriva dritta e fa centro.

Ilary in apertura di puntata conversando amabilmente con i due le sue ‘spalle’ in studio, chiede a Luxuria se, dopo essere stata una concorrente e un’opinionista, le piacerebbe l’idea di presentare l’Isola. Vladimir glissa, la Blasi tagliente commenta: “Guarda da opinionista a conduttore è un attimo, io lo so bene”. E il pensiero non può che andate al giornalista 57enne, prima opinionista al GF Vip, poi co-conduttore insieme all’ex Letterina e subito dopo in solitaria, quando Ilary ha deciso per l’addio al programma.

La Blasi per il debutto sceglie un look total black che le lascia la pancia scoperta: pantaloni a zampa di elefante e top con tagli cut out, collo alto e maniche lunghe, scollato sul decoltè. Silhouette asciutta, per Savino l’outfit è a meta strada tra Moira Orfei e Cicciolina, concorrente del reality. Ilary ironica commenta: “Sì, ho voluto fare un omaggio a lei!”. La mise è firmata Antonino Valenti.

La conduttrice calza maxi zeppe argentate e un accessorio particolarissimo, una fascia per capelli fatta solo di cristalli, griffata Foreva. Trocco perfetto della make up artist Cristina Isaac e capelli liscissimi, acconciati dalla sua hair stylist di fiducia Alessia Solidani.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/3/2022.