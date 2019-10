Ilary Blasi per la terza puntata di Eurogames decide di brillare. Look oro per la conduttrice dello show, al timone del programma insieme ad Alvin. La 38enne punta su una jumpsuit creata da Sofia Alemani. Nonostante l’outfit eccentrico, sempre sotto la lente d’ingradimento degli spettatori, il suo Giochi senza Frontiere 2.0 non decolla, anzi. Eurogames raccoglie davanti al video solo 2 milioni 69mila spettatori pari al 10.6% di share, tallonato da Le Iene su Italia 1.

La scelta è azzardata. Ilary Blasi indossa una tuta tutta dorata alla quale abbina un’ampia cintura nera che le fascia la vita e mette in risalto il fisico snello e slanciato. Stavolta ai piedi la bionda mette gli anfibi, comodi per presentare le sfide scatenate di Eurogames.

VIDEO

Il volto della presentatrice è valorizzato da un make-up luminoso, a spiccare è il rossetto rosso borgogna. Il volto è radioso, grazie anche all’acconciatura semplice ma elegante: uno chignon basso.

Il look oro di Ilary Blasi a Eurogames è apprezzato da alcuni, ma criticato da altri. Il popolo del web, come al solito, commenta l’outfit: per molti la moglie di Francesco Totti con la jumpsuit color oro somiglia tantissimo a un cioccolatino Ferrero Rocher. Il tessuto della tuta, in effetti ricorda la carta con cui viene avvolto il dolcetto.

“Commento tecnico di mia madre su Ilary Blasi – scrive una ragazza su Twitter – ma perché ad una così bella la fanno vestire così di mer**?”. “Ilary Blasi stupenda anche da Ferrero Rocher”,si legge ancora sul social. “Ilary ti sei vestita come un lingotto d’oro”, sottolinea uno.

Un follower ama lo stile sopra le righe e ha un sogno: “Immaginate se Ilary Blasi conducesse un programma con Achille Lauro, sapete quanti outfit trash, sgargianti, esagerati, oro, argento, animalier, paillettati ci regalerebbero ? Io adorerei”. C’è chi ama Ilary a prescindere: "Anche se vestita di m…. Ilary sei uno schianto fotonico”.

