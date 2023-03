La conduttrice 41enne non bada a spese per la figlia più piccola

Il tema scelto è il mondo della danza, ci sono anche le tutulette: è tutto rigorosamente rosa

E’ una domenica speciale. Ilary Blasi per i 7 anni di Isabel, compiuti venerdì 10 marzo, ha organizzato un super party di compleanno. La conduttrice 41enne non ha badato a spese per celebrare il compleanno della figlia più piccola. Ha pensato proprio a tutto con l’organizzatrice a cui si è rivolta, anche al mega regalo di fine festa per i bambini invitati, tutt’altro che un semplice ‘pensierino’: a ognuno degli ospiti la presentatrice dona un paio di sneakers speciali.

Ilary Blasi al party di compleanno per i 7 anni di Isabel fa un mega regalo di fine festa ai bambini invitati: ecco quale

Il tema scelto per la festa di Isabel è il mondo della danza: tutto è rigorosamente rosa, anche le tutulette, pensate per la figlia e le sue amichette. Palloncini, festoni, una tavola per i bimbi imbandita alla perfezione e non solo. Per ogni ospite ci sono pure le famose sneakers alte griffate. Il brand è di quello per cui le pargole dell’età di Isabel vanno matte: le famose Lelly Kelly. Sono tutte ricamate, con sopra un delizioso unicorno disegnato. Ad abbellirle anche Swarovki. La conduttrice le fa vedere orgogliosa della sua scelta.

A ognuno degli ospiti la presentatrice dona un paio di sneakers speciali.

Il tema della festa è il mondo della danza: tutto è perfetto

Ilary balla scatenata, si diverte, accompagna Isabel a spegnere le candeline sopra una torta pazzesca. Tra gli adulti presenti non c’è papà Francesco Totti. Il clima tra il 46enne e la conduttrice non è sereno. La bimba ha trascorso il sabato sera con lui, a quanto pare.

La presentatrice fa indossare alla figlia la tutulette

Ilary si diverte e balla con un'amica scatenata

La Blasi indossa mini abito nero portato con sotto leggings in tono: ai piedi stivali alti fucsia, per rispettare il colore del tema della festa. Sorride serena. Anche l’improvviso rinvio della prima udienza di separazione, che doveva essere domani, martedì 14 marzo, chiesto dall’ex marito pare non averla scalfita affatto. La presentatrice, grazie anche a Bastian Muller, sembra aver allontanato tutti i problemi.