Mentre va in onda la sua intervista in tv, lei è in vacanza insieme a Muller e l’ultimogenita

La 42enne porta la piccola di 7 anni anche sulla ruota panoramica: è tutto un idillio

Ha voltato pagina, come sottolineato in tv. Ha scoperto che la vita può sorprenderti, nel bene e nel male. Ora sta benissimo. Ilary Blasi si concede l’ennesimo viaggio all’estero con il fidanzato Bastian. Stavolta porta con sé la figlia Isabel. I tre, mano nella mano, camminano nelle strade della capitale del Regno Unito come una vera famiglia.

Ilary Blasi si concede un viaggio all'estero con il fidanzato Bastian e la figlia Isabel: i tre mano nella mano come una famiglia

La sua intervista in tv, la prima dopo il divorzio e dopo l’uscita del docufilm Unica, va in onda su Canale 5, a Verissimo. La presentatrice 42enne non può ‘rivedersi’: è a Londra. Gira per le vie della città insieme all’imprenditore tedesco 36enne a cui è legata da un anno. Muller è tenero con l’ultimogenita della presentatrice 42enne. La piccola di 7 anni si diverte insieme alla mamma e Muller. I due la portano anche sulla ruota panoramica per farle ammirare una spettacolare vista dall’alto.

I tre mangiano al fast food allegramente

E’ un weekend allegro e spensierato, abiti casual, I tre mangiano al fast food, fanno lunghe camminate nei luoghi più famosi di Londra: ridono felici. Cade la pioggerella fine, quella tipica dell’Inghilterra, ma niente corrode la loro gioia. La Blasi si sente rigenerata, anche dalla verità, la sua, che ha voluto imprimere a fuoco in un docufilm che fa ancora discutere. Il 24 gennaio l’aspetta una nuova udienza in tribunale per il divorzio da Totti. C’è tempo. Intanto assapora il gusto dolce della nuova vita che si è costruita, dove al centro c’è solo lei e gli amati figli.

A Londra Ilary sfoggia all'anulare sinistro un vistoso diamante. Il gioiello non passa inosservato. E’ un regalo di Bastian? Già tutti credono sia così: magari, dopo l’addio, ci sarà un nuovo sì per la presentatrice. Non è da escludere…