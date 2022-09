Mentre usciva l'intervista bomba di Totti, Ilary Blasi si rilassava in famiglia: guarda

La conduttrice 41enne, nonostante tutto, ha regalato un messaggio di apparente serenità

E’ stato solo il legale incaricato a parlare per lei e a chiarire la sua posizione

L’intervista bomba di Francesco Totti ha scatenato un putiferio, quella dell’11 settembre è stata una domenica mattina decisamente caldissima, eppure, nonostante tutto, Ilary Blasi ha deciso di rilassarsi in famiglia e di fare la pasta fresca insieme alla nonna. La conduttrice 41enne sul suo profilo social, nelle storie, ha regalato un messaggio di apparente serenità, in barba a chi si aspettava post infuocati all’indirizzo dell’ex, non certo tenero nei suoi confronti.

Mentre usciva l'intervista bomba di Totti, Ilary Blasi si rilassava in famiglia

Totti l’ha accusata di averlo tradito per primo e non con un solo uomo, ha anche rivelato la faccenda dei Rolex, che Ilary gli avrebbe portato via dalla cassetta di sicurezza insieme al padre. Il Capitano giallorosso ha sottolineato di aver pagato la vacanza in Tanzania della presentatrice e i figli, ha pure svelato di essere stato spiato da un investigatore, assoldato dalla Blasi, e di aver persino trovato cimici e un Gps nella sua auto. La moglie, ormai ‘ex’, non ha replicato: è stato solo il legale incaricato della separazione, Alessandro Simeone, a chiarire la sua posizione.

La 41enne ha trascorso la domenica a casa della nonne nelle Marche: Marcella taglia la pasta fatta in casa

Ilary Blasi ha regalato, invece, sul suo account, brevi filmati che parlano di una domenica normalissima a casa della nonna nelle Marche. Marcella Ciamacco, questo il nome della donna, taglia le fettuccine: le sta preparando per cuocerle con i funghi porcini. L’ex letterina ne mangia alcuni pezzi e scrive: “Amo la pasta cruda”. Tutto qui.

L'ex letterina adora mangiare la pasta fresca cruda

L’avvocato però ha chiarito controbattendo a Totti con quella che parrebbe quasi una minaccia: "Ilary ha visto cose in questi ultimi anni che potrebbero rovinare una cinquantina di famiglie". Al momento però rimane zitta: ”La tutela dei miei figli viene prima di tutto, ognuno è responsabile delle sue azioni”. "Se si sceglie una linea la si porta fino in fondo”, sottolinea Simeone.

