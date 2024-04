All'Isola dei Famosi mostrano finalmente le immagini del fattaccio che ha portato all'esclusione di Francesco Benigno: eccole

“Il diretto interessato che ha continuato ad attaccare chi lavora nel programma”, sottolinea Luxuria

Nel video l’attore 56enne litiga furiosamente con Artur Dainese, modello ucraino 34enne

Alla fine la produzione dell’Isola dei Famosi cambia idea. Al reality mostrano finalmente le immagini del fattaccio che ha portato all'esclusione di Francesco Benigno. Nel video l’attore 56enne litiga furiosamente con Artur Dainese, modello ucraino 34enne. “Il diretto interessato che ha continuato ad attaccare chi lavora nel programma”, sottolinea Luxuria, giustificando così la scelta di far vedere al pubblico cosa effettivamente è accaduto di tanto grave da generare una squalifica.

All'Isola dei Famosi mostrano finalmente le immagini del fattaccio che ha portato all'esclusione di Francesco Benigno

Poco dopo le 23.30 arriva il momento clou della puntata. La conduttrice chiarisce: “Come sapete Francesco Benigno è stato allontanato perché si è reso protagonisti di comportamenti contrari al regolamento che ha firmato, ma anche contrari alla civile convivenza. Purtroppo non era la prima volta e in ogni caso, a supporto di questa decisone, ci sono delle immagini. Avevamo deciso di non mandarle in onda, vi ricordate? Questa scelta però è stata contestata dal diretto interessato che ha continuato ad attaccare chi lavora nel programma mettendo in discussione onestà e trasparenza del gruppo di lavoro e anche la mia. Quindi siamo costretti a mostrarle".

Nel video l’attore 56enne litiga furiosamente con Artur Dainese, modello ucraino 34enne

Così durante la diretta tv parte il filmato. Benigno e Artur si scontrano. “Hai parlato… Apri tu il cocco. Godi quest’ultima settimana perché sei a casetta. Edoardo, ce l’hai sempre attaccato alle palle”, gli dice il primo. “Viene a rompere il ca**o, dai basta. Io sono più educato”, replica l’altro. “Fisichetto, pure secco, non hai preso un pesce. Solo bla bla bla.. sono contentissimo che te ne torni da dove sei venuto. Non hai speranze gioia”, ribatte Francesco. Artur sorride: ”Sei troppo carino, mi fai tenerezza”.

Lo scontro si fa via via più violento

La lite continua. Francesco attacca: “Tu dici le cose alle spalle, aspetti che mi allontano e mi racconti le cose. In Sicilia quelli come te si chiamano quaquaraqua. Se i giovani seguissero le tue orme sarebbero dei coglionc**i. Non vali niente e vuoi dire alle persone cosa fare. E ti strofini dagli altri perché da solo cosa vali? Non lo permette, sei maleducato. Sei un cafone nato e così rimarrai per tuta l’isola, e ti ho fatto meritare questa clip. Sei il finto fighettino. Appena mi dicono che mi giro e che fai i gesti, non ce l’hai le palle, giusto. Non dirmi vai vai vai”.

I due per poco non arrivano alle mani

Artur esasperato mette la mano davanti e lui gliela toglie. I due stanno per venire alle mani. Benigno esplode: “Sei un coso inutile. Non mi mettere più la mano davanti”. Poi prende un bastone da terra: "Ora glielo do”. Per evitare il peggio intervengono gli altri naufraghi.

Benigno prende addirittura un bastone da terra: intervengono gli altri naufraghi a sedare la rissa

Una volta tornati in studio, Vladimir commenta: “E’ chiaro che nella convivenza tra persone n questi contesti possono nascere momenti di stress ma nulla, nessuna provocazione, può giustificare un tale livello di violenza verbale e fisica, come quello di impugnare il bastone e mettere le mani al collo. Il programma che vorremmo fare non è questo. Oggi vorremmo chiudere qui la questione una volta per tutte. Sono comportamenti su cui non bisogna spender e un minuto più oltre a quello necessario. Ma io un altro minuto voglio dedicarlo, mi rivolgo a Francesco: so che mi stai guardando. Sai quanto io ci tenessi alla tua presenza. Ero stata presa dalla storia delle tua infanzia, tutte le tue difficoltà”.

Luxuria conclude: ”L’Isola aveva bisogno di te. Tu in questi giorni mi hai anche presa in giro invece io voglio darti una raccomandazione da amica: cerca di andare in fondo alle ragioni della tua aggressività. Auguri sinceri”.