''Ero io la figlia più problematica'': Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Lecciso, si racconta in diretta dalla Balivo e riceve in diretta la sorpresa della sorella

Jasmine Carrisi non ha il timore di parlare di lei in tv. Si racconta in diretta a La Volta Buona, ospite di Caterina Balivo. La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso confessa: “Ero io la figlia più problematica”. Replica anche a chi le dà spesso della ‘raccomandata’. La 23enne poi sorride, quando riceve l’inaspettata sorpresa della sorella Romina, diventata mamma da quasi 3 mesi.

“Mio padre? A volte lo chiamo papà e altre Al Bano e lui non si dispiace, è super moderno. Ha un carattere forte ed ha un’etica del lavoro, è incredibile. Se ci confidiamo? Certo, io lo faccio entrare anche nel mondo dei social, nelle canzoni delle nuove generazioni, è super moderno!”, spiega la ragazza sul genitore. “Lui ascolta, segue, gli interessa capire però non è per niente social, l’abbiamo convinto a prendere un telefono di nuova generazione; prima andava in giro con il telefono di quelli con i tasti piccoli… Meglio come cantante!”, aggiunge.

Jasmine quando era più piccola aveva nominato la madre sul suo cellulare, nella rubrica telefonica, “Ansia”. La Balivo desidera sapere perché, lei spiega: “Mia madre è molto apprensiva; non lo voglio dire però…due scatoloni! Sicuramente io da adolescente non ero tranquilla, ero io quella più problematica tra me e mio fratello. Ad esempio tornavo a casa con i capelli viola, mi facevo i piercing senza dire nulla”.

A chi le dà della ‘raccomandata’, la 23enne dice: “Ho un cognome importante, mi dà visibilità, ma non posso cancellarlo”

La giovane Carrisi torna al momento in cui i suoi genitori furono travolti dai gossip per colpa della loro crisi. “Mi ricordo che era un po’ prima di quella gogna mediatica, però comunque c’era sempre del gossip. Alla fine nemmeno con cattiveria mi facevano delle domande ed era comunque difficile, tipo se i miei genitori stessero insieme. Non è una domanda che normalmente si fa ad una persona”.

La conduttrice le chiede delle critiche che spesso la travolgono a causa del suo cognome. “Capisco perché si accaniscono, ma allo stesso tempo da casa dovrebbero capire che non possono farmi una croce se ho anche io la passione per la musica e ho un cognome importante. Riconosco che mi da visibilità in più ma non posso cancellarlo…”, sottolinea Jasmine.

Arriva il momento in cui deve tritare 'idealmente' una tra Cristel e Romina, le sue sorelle da parte di padre. “In questo periodo passo tantissimo tempo con Romina, comunque mi sento anche con Cristel che però adesso è mamma full time quindi la sento meno”, racconta Jasmine. Romina, però, travestita da ‘signora Paola’, con tanto di occhiali e parrucca, le fa una sorpresa, improvvisandosi come una del pubblico. E’ lì in studio.

Si ride molto. Poi la gag finisce. La 36enne si siede accanto alla sorellina: si vogliono molto bene. Il dilemma si esaurisce: per non far torto ad alcuna Jasmine trita comunque Romina, dato che è presente, lasciando intatta la foto di Cristel. La neomamma sorride, parla pure del figlioletto avuto dal compagno Stefano Rastelli, regista in esterna proprio de La Volta Buona. “Axel Lupo il 24 aprile compie tre mesi. No, non dorme. Lo teniamo io e il padre, lui la notte scalda il latte, i pannolini non li cambia quasi mai”, svela Romina. Non lo mostrerà sui social: “Non lo voglio esporre, non voglio che sia un oggetto di parole orrende, pensieri brutti, desidero proteggerlo finché posso”.