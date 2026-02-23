''Due angeli mandati dal cielo'': Jennifer Lopez festeggia i 18 anni dei figli gemelli Max ed Emme

La diva americana, 56 anni, ha voluto condividere un lungo post nel giorno del compleanno dei suoi figli

I gemelli Max ed Emme, nati il 22 febbraio del 2008, hanno “cambiato la sua vita”

Li ha definiti “due angeli mandati dal cielo”, pubblicando tante immagini della loro famiglia nel corso degli anni

Jennifer Lopez ha appena celebrato un traguardo importantissimo: i suoi gemelli hanno compiuto 18 anni. Per la popstar e attrice, 56 anni, è stato un momento carico di emozione, ricordi e gratitudine.

La cantante ha condiviso un lungo messaggio dedicato a Emme e Max, nati dal matrimonio con Marc Anthony, 57 anni, il 22 febbraio del 2008. Non un semplice post di auguri, ma una vera dichiarazione d’amore – con tanto di video fitto di immagini della famiglia nel corso degli anni – che racconta quanto la maternità abbia cambiato la sua vita.

Jennifer Lopez, 56 anni, celebra con un post i 18 anni dei suoi gemelli Max ed Emme: nella foto Max

Ripensando alla notte del parto a New York, Jennifer ha ricordato: “Siete nati nel cuore della notte, durante la più grande e meravigliosa tempesta di neve che New York avesse visto da anni. Ricordo che ero in macchina e guardavo fuori dal finestrino: tutto scintillava, coperto di bianco, mentre vi tenevo ancora nel mio grembo per gli ultimi istanti prima di darvi alla luce. Era come se Dio volesse assicurarsi che entraste in un mondo pieno di pura magia. Nel mio cuore sapevo che la vostra vita sarebbe sempre stata così”.

Nella foto, condivida da Jennifer, Emme

Poi ha aggiunto parole ancora più intense: “Quando vi tenevo tra le braccia da neonati, sentivo davvero di stringere due angeli mandati dal cielo. La mia vita è cambiata per sempre. Non riesco a credere che ora siate adulti… 18 anni! Siete generosi, dal cuore grande e pieni d’amore. Quanto è stato fortunato il mondo 18 anni fa quando Dio ha deciso di mandarvi qui con tutto il vostro talento, il vostro spirito e il vostro cuore per renderlo un posto migliore. È quello che fate per me e per chiunque abbia la fortuna di conoscervi”.

Un altro scatto di Max

Jennifer, che li chiama affettuosamente “i miei cocchi”, ha proseguito: “‘Ti amo’ non potrà mai racchiudere la profondità dei sentimenti che provo per voi. Siamo sempre stati noi tre. Abbiamo fatto questo viaggio insieme. Ci siamo sempre sostenuti a vicenda, una presenza salda nel mezzo di ogni tempesta di neve. E vi prometto, miei bellissimi cocchi, che non importa quanto crescerete: sarà sempre così”.

Un'altra foto di Emme

Jennifer mentre scatta una foto alla figlia

Nel finale ha personalizzato ancora di più il messaggio: “Ricordati sempre, Lulu, che sei il mio raggio di sole… e tu, Max, sei straordinario così come sei. Vi amo, vi amo. Buon 18° compleanno, miei gemelli meravigliosi!”.

Jennifer con i figli piccoli

Emme e Max sono cresciuti sotto i riflettori, ma sempre con grande discrezione. Negli anni il pubblico ha visto momenti di vita familiare, esibizioni scolastiche e apparizioni importanti, come quella di Emme accanto alla madre durante l’halftime show del Super Bowl LIV.

Uno scatto del 16esimo compleanno di Max ed Emme nel 2024

Max è più riservato ma non meno centrale nella vita della madre. Nonostante una carriera che spazia tra musica, cinema e imprenditoria, Lopez ha sempre ribadito di mettere la maternità al primo posto.

Colpisce il parallelismo con la tempesta di neve evocata nel racconto. La notte della loro nascita New York era sotto una bufera, e proprio in questi giorni gran parte dello Stato e di altre zone del Paese sono state colpite da nevicate eccezionali, con oltre 55 centimetri di neve caduti in poche ore dal 22 febbraio 2026.