Jennifer Lopez e Ben Affleck scelgono Venezia per la prima uscita pubblica post reunion: foto

Non c’è dubbio: Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno rappresentato l’apice della mondanità dell’edizione 2021 del Festival di Venezia (non ce ne vogliano influencer o presunti tali che negli ultimi giorni si sono visti da queste parti). La coppia, a sorpresa, si è presentata in Laguna insieme per la proiezione dell’ultimo film del divo americano, The Last Duel. La 52enne e il 49enne, che sono tornati ad essere una coppia dallo scorso aprile (avevano già avuto una relazione tra il 2002 e il 2004) hanno scelto così l’Italia per la loro prima apparizione pubblica ufficiale dopo la reunion.

Sono arrivati sul red carpet mano nella mano per l’ultima passerella di quest’edizione della kermesse cinematografica. I fotografi sono letteralmente impazziti e hanno scattato a raffica, immortalando ogni istante della camminata della coppia hollywoodiana, incluso un tenerissimo bacio sulla bocca che i due si sono scambiati a favore degli obiettivi.

Se Ben ha optato per un completo classico, molto elegante, Jen ha scelto un abito dello stilista libanese George Hobeika con ampissima scollatura davanti, sul decolleté, messo in risalto anche da gioielli Swaroski e Diamanti di Cartier.

JLo non ha mai fatto mistero di amare molto l’Italia, dove si sarebbe dovuta sposare con il suo ex Alex Rodriguez (le nozze previste inizialmente per il 2020 furono rimandate a causa del Covid, ma poi, all’inizio di quest’anno, i due sono ‘scoppiati’). Ha addirittura dichiarato che le piacerebbe vivere in un borgo rurale italiano in futuro. Di certo la sua presenza con Ben a Venezia ha acceso i riflettori di tutto il mondo sulla manifestazione culturale tricolore: una pubblicità straordinaria per tutto il Paese.

Scritto da: la Redazione il 11/9/2021.