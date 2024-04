''Jimmy Ghione sta con Maria Laura De Vitis, hanno 35 anni di differenza'': Roberto Alessi mostra foto e sgancia la bomba

L’inviato di Striscia ha compiuto 60 anni, l’ex di Paolo Brosio ne ha appena 25

Roberto Alessi mostra sul telefonino la loro foto in coppia e sgancia la bomba: “Jimmy Ghione sta con Maria Laura De Vitis, hanno 35 anni di differenza”. Il direttore di Novella 2000 mette l’immagine della coppia anche sul settimanale. I due sarebbero innamorati.

L’inviato di Striscia ha compiuto 60 anni, l’ex di Paolo Brosio ne ha appena 25. Lei è un volto abbastanza conosciuto della tv: ha partecipato lo scorso anno a “L'Isola dei Famosi” e ancora prima, nel 2022, a “La Pupa e il Secchione”, dove ha vinto in coppia con Edoardo Baietti.

“Vecchio e giovane, i due aggettivi usati dai giornali”, esordisce Alessi in un video condiviso sul suo account social. Prosegue citando alcuni organi d’informazione e tenendo tra le mani il cellulare: mostra lo scatto di Jimmy e Maria Laura insieme. “Parlo della storia d’amore rivelata da Novella 2000 tra Jimmy Ghione e Maria Laura De Vitis. Lui ha 35 anni di più, palestratissimo, sportivo, so che è anche un mezzo campione di equitazione. Non va giù il fatto che lui sia più anziano”, continua il giornalista.

“Lui tra l’altro mi dice: ‘Ho 60 anni, ma, insomma, non è che proprio ci sto male con una che è comunque laureata, ha un suo passato. E’ clamoroso però il fatto che quando lui è più vecchio fa ancora notizia’. Quello che mi stupisce è che io credevo facesse notizia quando lei è più vecchia, ha 30 anni di più. Eppure, oh, l’età fa sempre scandalo”, conclude il direttore.

Ghione, sposato per 14 anni con Tania Paganoni, da cui ha divorziato, è padre di Gabriele, 18 anni, e Federico, 14. Lui e la De Vitis sarebbero usciti allo scoperto all’ultimo torneo della Padelartisti a Viareggio, nel weekend di Pasqua. Avrebbero iniziato a farsi vedere in coppia già a fine 2023. Pare siano felicemente 'in love' e abbiano un grande feeling, nonostante la differenza all’anagrafe.