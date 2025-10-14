"Pubblicherò le foto di te nuda, ti rovinerò la vita", Jolanda Renga, figlia di Ambra, ricattata 

La 21enne riceve il messaggio in cui tentano di estorcere soldi alla sua famiglia e…

“Mi sono spaventata, so che non esistono queste mie foto, ma ho pensato all’intelligenza artificiale”

Vittima inconsapevole, ma pronta a reagire. Jolanda Renga, figlia di Ambra e Francesco Renga, riceve un preoccupante messaggio sul cellulare. “Pubblicherò le foto di te nuda, ti rovinerò la vita”, si legge. Lo sconosciuto chiede 10mila euro per il suo silenzio. Ricattata, la 21enne, dopo un primo momento di terrore, nonostante non esistano sue foto ‘hot’ da alcuna parte, immediatamente si attiva: ne parla con i genitori e poi denuncia. Nelle sue Storie in un video racconta tutto e mette in guardia tutti quelli che la seguono.

“Pubblicherò a mezzanotte le foto che ho di te nuda. Dì pure ad Ambra che se non riceverò 10.000 dollari ti rovinerò la vita”, le scrivono. Jolanda non rimane in silenzio. “Venerdì ho ricevuto questo messaggio e mi sono spaventata, non per la minaccia in sé, perché so che non esistono queste mie foto da nessuna parte, però boh, ho pensato all’intelligenza artificiale, insomma, le ho pensate veramente tutte, quindi niente, volevo dire se vi è capitato di riceverlo, se lo riceverete mai, ma spero di no, non vi preoccupate”, spiega nella clip postata.

"Ho bloccato il numero e ho chiamato subito mio padre, mia madre, chiunque potesse darmi una mano”, sottolinea ancora la figlia d’arte. Non ha avuto alcun tentennamento del decidere di contrastare il tentativo di truffa e ricatto. “Mi dispiace soprattutto perché nessuna donna dovrebbe sentirsi minacciata se le è capitato di condividere quel genere di foto ed è vergognoso che invece accada così spesso. Non fatevi intimidire da certa feccia umana e cercate subito aiuto. Ovviamente ci siamo subito rivolti alle Forze dell’Ordine per andare a fondo su questa vicenda”, fa sapere ancora la ragazza.