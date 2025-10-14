Anna Falchi e il fidanzato Andrea Crippa di 14 anni più giovane per la prima volta mano nella mano mondani insieme: foto

La conduttrice e attrice 53enne col politico 39enne al Foro Italico per Tennis and Friends

La coppia cammina tra i vari stand del villaggio allestito: i due si lasciano immortalare da coppia

Il legame è di quelli che con tempo non solo si è consolidato, ma è diventato sempre più importante. Anna Falchi e il fidanzato Andrea Crippa per la prima volta, mano nella mano, sono mondani insieme. La conduttrice e attrice e il compagno, più giovane di lei di 14 anni, nel weekend sono stati tra gli ospiti vip della 15esima edizione di Tennis and Friends al Foro Italico. Look casual chic e sorrisi, la 53enne e il 39enne hanno lasciato che i fotografi li immortalassero in coppia, disinvolti e alla luce del sole.

Anna Falchi e il fidanzato Andrea Crippa di 14 anni più giovane per la prima volta mano nella mano mondani insieme

Anna e Andrea erano usciti già allo scoperto nella primavera del 2024, poi però, a giungo dello stesso anno si erano allontanati. Ma la separazione è stata, evidentemente, solo temporanea: a gennaio 2025 sono stati pizzicati da Chi a St. Moritz, durante un romantico fine settimana in montagna.

Ogni tanto sui rotocalchi appaiono scatti di presunte liti e si parla di addio tra l'artista e il politico, vicesegretario federale della Lega. Tutte frottole. In estate la Falchi ha condiviso sui social la vacanza trascorsa con Crippa in Asia, a Bali. Ora anche all’evento organizzato a Roma per sensibilizzare tutti sull’importanza della prevenzione i due appaiono uniti più che mai. Innamorati e sereni, con i volti raggianti la voglia di farsi vedere 'vicini vicini'.