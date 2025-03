''I social non sono un lavoro vero, fate ridere'': Karina Cascella torna a fare l'opinionista su Canale 5 e scatta la polemica con altre vip

La 45enne a Pomeriggio 5 discute fortemente con Stefania Orlando e non solo

E’ un rientro in grande stile. Karina Cascella, come annunciato da lei stessa su IG, torna a fare l’opinionista su Canale 5 e immediatamente scatta la polemica con le altre vip. La 45enne sbotta e senza peli sulla lingua sottolinea: “I social non sono un lavoro vero, fate ridere”. Punta il dito contro Stefania Orlando e Samantha De Grenet, ospiti, come lei, a Pomeriggio 5. Dario Maltese, che sostituisce Myrta Merlino, momentaneamente assente, fatica per riportare l’ordine in studio.

Si parla di ‘cattivi influencer’ spesso disposti a tutto pur di monetizzare. “Io ho la mia opinione sugli influencer. Poi per me Rita De Crescenzo non è il male, fa anche sorridere e le cose brutte sono altre, c’è molto di peggio. Lei rispetto ad alcune è anche simpatica. Ci sono cose ben più gravi rispetto a lei. A me piacciono le cose semplici. Io conosco il lavoro reale, faccio un lavoro vero e poi lavoro pure con i social, ma non si può definire tale. L’ho sempre detto e non sopporto quelli che dicono che sono stanchi per creare contenuti. Fate davvero ridere, lo dico anche qui, fate tanto ridere. Il lavoro vero è altro e non è quello sui social mi dispiace”, sottolinea Karina.

La De Grenet non è affatto d’accordo con lei e replica: “Eccome se io lo definisco lavoro! Ci sono persone che si alzano la mattina, fanno riunioni, cercano di fare contenuti interessanti. Tu fai di tutta l’erba un fascio”. Anche la Orlando ribatte: “Non è assolutamente vero, si può lavorare con i social ed è un lavoro, il termine infleuncer è entrato anche nella Treccani. Ci sono influencer di tutti i tempi, anche molto seri, con contenuti validi e che hanno sponsor e credibilità. Ma poi parli tu? Stai attaccando le influencer e sei la prima che fa questo! Sono anni che usi i social e ora parli così. Prima di parlare pensa a quello che fai in primis”.

La Cascella non ci sta e sbotta: “Guarda che io ho un ristorante. Vienimi a trovare e ti servirò al tavolo. Il lavoro vero è un altro. Se poi voi volete raccontare la vostra favoletta e fare il vostro falso moralismo fate pure". Samantha si arrabbia e controbatte: “Senti, falso moralismo lo dici a tua sorella e non a me!”.

Evidentemente anche durante la pubblicità lo scontro va avanti. Maltese poco dopo svela: “Voi non potete capire cos’è successo durante la pubblicità. Queste due ragazze qui mi hanno fatto disperare, perché continuavano a discutere tutto il tempo, non sono riuscito a fermarle. Io volevo fare una foto con loro, non l’ho potuta fare“.