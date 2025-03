''Ho ammesso un tradimento a Paolo per mostrargli la mia totale lealtà'': Sonia Bruganelli e Bonolis, cosa vuole oggi da lui

La 51enne parla dell’ex marito e del suo attuale compagno, Angelo Madonia, 41 anni il 27 luglio

Sul conduttore 63enne da cui ha avuto tre figli: “Posso dire che siamo davvero amici”

Sonia Bruganelli torna a parlare dell’ex Paolo. A Gente la produttrice e personaggio tv svela cosa vuole oggi da Bonolis. “Ho ammesso un tradimento a lui per mostrargli la mia totale lealtà”, spiega al settimanale.

La 51enne vive un periodo sereno. “Sto bene - ammette - sono in un momento di costruzione, ma anche di riflessione. Da una parte rifletto sui miei 51 anni, sui miei tre figli, che oramai sono cresciuti e diventati grandi. Rifletto, soprattutto, su chi sono e su cosa vorrei cambiare e cosa vorrei mantenere della mia vita per affrontare la costruzione del mio futuro”.

Sonia ha trascorso con il famoso conduttore 63enne gran parte della sua vita. Ha conosciuto Paolo nel 1997, lo ha sposato nel 2002, poi sono arrivati Silvia, nello stesso anno, Davide, nel 2004, e Adele, nel 2007. “Mi sono innamorata della sua intelligenza, della sua testa e del suo modo di essere”, confida.

Adesso lei e il presentatore sono separati, ma comunque legati: “E’ un rapporto sereno e maturo: abbiamo tre figli, che sono e saranno sempre la nostra priorità, e su questo siamo uniti. Posso dire che siamo davvero amici ed è Paolo la prima persona alla quale chiedo un consiglio. Siamo due persone che si sono sempre rispettate e credo che la controprova di un grande amore vissuto ci sia proprio quando l'amore finisce. Entrambi vogliamo il bene dell’altro".

Il loro matrimonio “è terminato per consunzione, non per tradimenti”, precisa l’ex opinionista del GF Vip. La Bruganelli spiega perché, come confessato a Belve, ha rivelato la sua scappatella a Bonolis. “In trent'anni i periodi di crisi sono normali e io ho ammesso un tradimento per mostrargli la mia totale lealtà, anche quando non ce n'era bisogno. Io voglio avere accanto Paolo, che è il padre dei miei tre figli, per tutta la vita e per fare questo non voglio scheletri nell’armadio”, chiarisce.

Lei è andata avanti: accanto ha Angelo Madonia, 41 anni il prossimo 27 luglio, campione di danza ed ex maestro a Ballando con le Stelle. “Con Angelo abbiamo un rapporto adulto come è giusto che sia per due persone che hanno famiglie precedenti. Io ho tre figli e ne ha Angelo due. Siamo di sostegno e di supporto reciprocamente e continuamente e questo mi rende serena”, sottolinea Sonia.