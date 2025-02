I due erano protagonisti della popolarissima serie degli anni Ottanta trasmessa su Italia 1

Oggi il 61enne fa l’autista personale a Milano per un manager

A Splendida Cornice, su Rai3, va in scena un incontro inaspettato e che fa impazzire i nostalgici sui social. In tv c’è l’incredibile reunion di Kiss Me Licia: Cristina D’Avena, ospite della padrona di casa Geppi Cucciari, riabbraccia dopo 40 anni il suo Mirko, Pasquale Finicelli. I due erano protagonisti della popolarissima serie degli anni Ottanta trasmessa su Italia 1, adattamento live-action dell'anime omonime, idealmente il loro sequel. Il telefilm è stato seguito da altre tre serie: Licia dolce Licia nella primavera del 1987, Teneramente Licia nell'autunno dello stesso anno e Balliamo e cantiamo con Licia nella primavera del 1988. La cantante 60enne e il 61enne erano i due protagonisti.

Reunion di Kiss Me Licia in tv: Cristina D'Avena riabbraccia dopo 40 anni il suo Mirko, Pasquale Finicelli

Cristina, in splendida forma, con indosso un top nero, una lunga e ampia gonna rossa e sopra un bolero sempre black, rimane di stucco nel vedere entrare in studio Pasquale. Oggi l’uomo ha completamente cambiato vita: fa l’autista personale a Milano per un manager. Intervistato da Specchio qualche tempo fa, aveva detto: “La gente mi riconosce ancora per strada e mi chiede foto, io mi vergogno un po’ però è eccezionale che ancora si ricordino di me”.

La D’Aveva abbraccia con grande calore il compagno di set. "Come stai? Sei in forma", le sottolinea Finicelli. "Non ci vedevamo da una vita", replica lei che lo guarda stupita "Vi lascio soli? Falli sedere vicini, che magari può nascere un amore", ironizza la Cucciari.

Geppi domanda ai due se i baci che si scambiavano fossero veri. “Erano a stampo”, precisa la D'Avena. Ma sul primo svela: “La prima volta ci hanno stoppato perché lui iniziava a mettere la lingua”. Pasquale però nega. “Ancora mi riconoscono, mi dicono cose belle. Mi fermano soprattutto gli uomini”, afferma poi.

Cristina e Pasquale poi si trovano in disaccordo sull’ora scelta per andare a letto a dormire. Geppi interviene subito e scherza: “No, mi raccomando, Licia e Mirko che litigano nel mio programma no".