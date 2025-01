''Laura Chiatti mi ha chiesto il divorzio il giorno dopo il matrimonio'': la rivelazione incredibile di Marco Bocci a 11 anni dalle nozze

L’attore presenta il suo nuovo libro, “Nelle tue mani, nella sua pelle”, a Gazzology e lo confessa

Il 46enne e la 42enne si sono sposati il 5 luglio 2014, nel 2015 è nato Enea, nel 2016 hanno avuto Pablo

Marco Bocci presenta il suo nuovo libro, “Nelle tue mani, nella sua pelle”, a Gazzology, su Radio Deejay, ospite di Gianluca Gazzoli. Mentre racconta la genesi del romanzo fa un’incredibile rivelazione a 11 anni dalle sue nozze. “Laura Chiatti mi ha chiesto il divorzio il giorno dopo il matrimonio”, svela. L’attore e regista 46enne, anche scrittore, e l’attrice 42enne si sono messi insieme a gennaio 2014 e sposati il 5 luglio dello stesso anno, nel 2015 è nato Enea, nel 2016 hanno avuto Pablo. A distanza di tempo sono innamoratissimi e molto legati.

Nel libro Marco racconta le conseguenze di un amore tossico visto dal punto di vista femminile. La protagonista si chiama come la moglie, Laura. “Io con i nomi faccio fatica, quindi metto sempre quelli più facili. Laura invece poi l’ho lasciato perché la mia Laura mi è servita di grande ispirazione per lo sviluppo del romanzo e la descrizione di Laura”, chiarisce.

Confida che la trama è ispirata anche dalla sua esperienza personale. Bocci dice: “Deriva anche molto da me. Io sono sempre stato uno un po’ dipendente affettivo, dipendente d’amore, dipendente anche di cose. Se mi affeziono a qualcosa io rischio di dedicargli ogni attimo della mia vita, ogni pensiero. Ma anche sciocchezze, anche uno sport per dire. Arrivo poi a una certa età che non sono più un ragazzino quindi riesco a rendermene conto e a saperla gestire. Riesco a prenderne le distanze. Poi avendo sempre sofferto questa cosa e sentendone parlare molto di amore tossico, mi è venuto quasi spontaneo raccontare in un’altra forma anche le mie esperienze attraverso però il punto di vista femminile”.

L’artista poi si scopre sull’unione con la Chiatti e così rivela: “Sono 11 anni e non avrei mai pensato di arrivarci solo per un motivo: perché mi ha chiesto il divorzio il giorno dopo il matrimonio. Non sto scherzando. La mattina dopo ha chiesto il divorzio, poi piano piano ci ha ripensato. Abbiamo deciso di sposarci due settimane dopo esserci conosciuti”.

Bocci chiarisce ancora: “Organizzare un matrimonio con una persona che conosci da due settimane non è una cosa emotivamente facilissima quindi ci sta che ci possono essere degli sbalzi d’umore. Poi invece sono 11 anni”. Laura ironica sul social, dove vengono riportate le dichiarazioni del marito, commenta: “Volevo metterti alla prova”.