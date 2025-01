''Credete a quello che dicono gli altri'': la madre di Fedez placcata dall'inviato di Pomeriggio5 sotto casa del rapper

Michelle Dessì l’insegue fino all’auto, Annamaria Berrinzaghi, però non cede

La 61enne sarebbe andata dal figlio per prendere il cane, Silvio: lui resterebbe chiuso in casa

Annamaria Berrinzaghi, detta Tatiana, non cede. La madre di Fedez, placcata dall’inviato di Pomeriggio5 sotto casa del rapper, non risponde alle domande. Michelle Dessì prova a farla parlare, la 61enne replica con un lapidario: “Credete a quello che dicono gli altri”. Monta sull’automobile e va via.

I gossip su Federico Lucia, dal 2017 innamorato di Angelica Montini, sono sulla bocca di tutti. Come pure quelli riguardanti Chiara Ferragni, che si è dichiarata “vittima” inconsapevole della situazione sui social, ma ha Fabrizio Corona alle calcagna che promette di raccontare un’altra verità e lancia la bomba su un suo possibile flirt con Achille Lauro mentre era sposata. Michelle Dessì quando vede la donna in strada l’avvicina. “Posso farle una domanda, solo una?”, le dice. “No, grazie. No, grazie”, risponde lei. ieri sui social aveva detto, rispondendo a un follower: "E' meglio che non parlo, fidati, come non ha mai parlato nessuno di noi".

Il giornalista le domanda: “Molti dicono che è tutto finto. Chiara Ferragni dice che ha organizzato tutto suo figlio”. "Ecco, credete a quello che dicono gli altri”, replica Tatiana. Chiude la portiera, accende l’auto e va via.

Dessì, appostato tutto il giorno sotto casa di Fedez, racconta che la mamma sarebbe arrivata per prendere il cane dell’artista, Silvio, e portarlo via. “Fedez non è da solo in casa e non sarebbe in forma”, aggiunge.