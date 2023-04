Laura Freddi scossa in diretta tv mentre ascolta il dramma della nota showgirl: ecco cos'è successo

Da Serena Bortone la 50enne rimane scossa quando Manila Nazzaro parla del suo aborto nel 2020

“Lo capisco benissimo, perché è successo anche a me”, dice vicina al pianto

Laura Freddi ripercorre il suo trauma con la mente. E' scossa in diretta tv, a Oggi è un altro giorno. Ascolta il dramma vissuto dalla nota showgirl e amica, Manila Nazzaro, quello dell’aborto spontaneo, e rimane impietrita. Le emozioni prendono il sopravvento: è accaduto anche a lei, conosce quel tipo di dolore.

Laura Freddi scossa in diretta mentre ascolta il dramma della nota showgirl: ecco cos'è successo

“Durante la pandemia, nel 2020, sono rimasta incinta ma ho perso il mio bambino. C’è ancora tanta difficoltà a raccontare questo tipo di dramma. Noi donne portiamo tutta una serie di pesi sulle spalle. Il tabù dell’aborto spontaneo esiste, c’è ancora tanta difficoltà a parlarne e vergogna. E’ cose se noi non fossimo state in grado di portare avanti una vita umana”, rivela l’ex Miss Italia 45enne.

“Io, quando ho iniziato a condividerlo, e da lì la decisione di scrivere un libro, mi sono resa resa conto che erano migliaia le donne che ancora, a distanza di anni, si vergognavano di raccontare quello che era accaduto. Come se si sentissero inadeguate. Noi viviamo in un mondo che, tendenzialmente, è folle e vira alla perfezione”, aggiunge Manila.

Da Serena Bortone la 50enne rimane scossa quando Manila Nazzaro parla del suo aborto nel 2020

Serena Bortone le chiede che tipo di dolore sia. “E’ un dolore molto intimo, profondo, quasi difficile da raccontare perché una donna già dal test di gravidanza si sente mamma, però se non lo provi… ‘Eh, vabbè, non è nato!’. Perché spesso ho avvertito questa frase… Oppure: ‘Va beh, ma tu sei già mamma!’. Essere già mamma non compensa il dolore per la perdita di un figlio - chiarisce la Nazzaro con la voce spezzata - Non vuol dire niente. I figli raddoppiano l’amore, non lo dimezzano”. E’ già madre di Francesco Pio, nato nel 2006, e Nicolas, nato nel 2011, avuti dall’ex marito Francesco Cozza.

Laura crolla ascoltando l'amica

Anche la pugliese, tornata single dopo la rottura con Lorenzo Amoruso, sta per crollare. Precisa: “Tutta questa serie di frasi, come chi ti dice di non raccontarlo, i cosiddetti tabù, mi hanno fatto sempre incavolare… Devo combattere per quel che sento”.

Laura Freddi è angosciata, non riesce a non immedesimarsi. Le lacrime faticano a non sgorgare. “Lo capisco benissimo perché è successo anche a me, però sono d’accordo con Manila, perché non me ne sono vergognata e non ho mai avuto di doverlo raccontare e dover condividere con altre donne, perché è un po’ un alleggerirsi”, dice.

La freddi si blocca: avverte una scossa che la traumatizza ancora

Manila le fa eco: “Aiuta, quando si condividono le cose brutte, ci si sente meno sole, è come un grande abbraccio”. Laura è scossa, provata: ripensa al suo aborto ed è come se sentisse un brivido dentro di sé. “Ho avuto una scossa per tutto il corpo”, chiarisce. Nel 2018 ha realizzato il sogno di diventare madre a 46 anni di Ginevra, grazie alla fecondazione assistita, ma non dimentica il suo aborto avvenuto qualche anno prima.

A Verissimo del dramma aveva raccontato: “Ho vissuto l’esperienza terribile di una gravidanza interrotta al terzo mese. Mi ha distrutto. E’ crollato tutto. Sono andata in crisi, per recuperare ci ho messo molto, non volevo più parlare di figli, mentre mio marito voleva riprovarci. Tra una crisi e l’altra ci siamo lasciati”. Era sposata con Claudio Casavecchia. Adesso è legata a Leonardo D’Amico, il padre di sua figlia.

Alla fine le due si abbracciano forte

La Freddi e la Nazzaro si abbracciano: capiscono entrambe il dolore dell’altra. E commuovono pure il resto della studio e il pubblico a casa, che le guarda ed empatizza con loro.