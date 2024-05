Ai Magazzini Generali celebra il compleanno con il suo Fan Club: poi torta e foto romantiche con Paolo Carta

Intona i suoi brani con le persone a lei più care: tra gli ospiti Noemi e Lazza

Non voleva fare una semplice festa. Laura Pausini festeggia i suoi 50 anni, compiuti ieri, 16 maggio, con un mega-party concerto a Milano. Sul palco insieme a lei e al marito 60enne, suo chitarrista e produttore, ci sono anche la sorella 47enne Silvia, la figlia Paola, 11 anni, e colleghi noti, tra i quali Lazza e Noemi.

Laura Pausini festeggia i 50 anni con un mega party-concerto a Milano: sul palco anche la figlia, il marito, la sorella, colleghi noti. In foto con la sorella 47enne Silvia

E’ il suo Birthday Paurty ed è felicissima. Vogue Italia le regala la cover di giugno. Nella lunga intervista all’interno la cantante, l’unica italiana conosciuta in tutto il mondo e che ha conquistato prestigiosi premi internazionali, alla domanda: “Come festeggerai?”, non ha avuto dubbi. “Il mio desiderio è di stare con chi mi ha fatto arrivare a questa età in questo modo. Farò una festa a Milano, ai Magazzini Generali, con il mio Fan Club: la relazione d’amore più lunga che ho mai avuto è con loro. Adesso siamo grandi, è nei loro confronti che sento la responsabilità di non sbagliare. Canteremo”, ha annunciato Laura.

La cantante con la figlia di 11 anni Paola

La folla dei fan la idolatra, lei li intrattiene con la sua voce grandiosa. Poi, dopo ben due show, uno dalle 20 alle 21.30 e un altro dalle 22.30 a mezzanotte, arriva la torta dietro le quinte. Ognuno dei suoi famigliari e amici si stringe a lei che esulta, con la sua carica infinita.

Laura taglia la torta di compleanno dietro le quinte

Tutti la celebrano felici

La Pausini si lascia filmare, immortalare. Tiene stretta, incorniciata, anche la copertina di Vogue, che le ha reso un grande tributo, e ringrazia. Arrivano anche i baci con Carta, l’uomo che l’ha conquistata e che, dopo una lunga relazione di 18 anni e una figlia, ha sposato il 22 marzo 2023. I due si sostengono a vicenda e si amano moltissimo.

La Pausini bacia il marito paolo Carla, 60 anni

Laura non potrebbe desiderare altro. I 50 non la preoccupano affatto. “L’età più bella di una donna per me è quando smette di compiere gli anni ed inizia a compiere i suoi sogni. Come diceva Abraham Lincoln ,’Alla fine, ciò che conta non sono gli anni della tua vita, ma la vita che metti in quegli anni’”.