L’ex marito di Melissa Satta sorprende tutti: ha abbracciato la fede in Cristo

Tornato single dopo l’addio a Valentina Fradegrada, trova la serenità

Kevin Prince Boateng spiazza tutti. Lo sportivo si fa battezzare a 36 anni. Sul suo account Instagram condivide le foto della suggestiva cerimonia nell’acqua del mare. Accompagna le immagini con un post in cui cita un versetto della Bibbia. “Apocalisse 3:20 - E sta a NOI aprire la Porta o no. GESÙ è la via, la verità e la vita”, scrive.

Kevin Prince Boateng si fa battezzare a 36 anni: le foto della cerimonia nell'acqua del mare

Tornato single dopo l’addio a Valentina Fradregada, che aveva sposato l’11 giugno 2022 e con cui aveva detto sarebbe stato amore eterno, l’ex marito di Melissa Satta, padre di Jermaine Prince, avuto dalla prima moglie Jennifer, e Maddox Prince, nato dal legame con l’ex velina, abbraccia la fede in Cristo.

Dopo essere stato immerso in acqua, Boateng riemerge e abbraccia il sacerdote commosso

Boateng si fa vedere accanto a un uomo, che si presume sia un sacerdote, in spiaggia al tramonto. I due sono immersi nell’acqua a riva. Kevin Prince ha le braccia incrociate sul petto e la testa abbassata. Negli scatti successivi, il calciatore prega col volto rivolto verso il cielo. Poi l’uomo lo fa immergere completamente. Immediatamente dopo Kevin Prince esce dal mare rigenerato: i due si abbracciano commossi ed emozionati. Tutto bagnato, Boateng sorride pieno di gioia. Ha trovato la sua strada.

In tantissimi commentano il post dell’ex milanista. Pato, ex calciatore rossonero, come lui, gli scrive: “La migliore strada amico”. Lui replica con due emoticon che raffigurano le mani unite in preghiera. Non aggiunge altro e non chiarisce i motivi della sua scelta. E’ una vera e propria conversione in nome di Gesù, che fu battezzato sulla riva ovest del fiume Giordano, poco lontano da Gerico, da Giovanni il Battista.