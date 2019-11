Lodovica Comello incinta mostra il suo pancino

Lodovica Comello incinta mostra il suo delizioso pancino sul social. Condivide uno scatto in cui indossa un abito rosso estremamente chic e scrive: “Mrs Maisel de noartri”. La conduttrice aspetta il suo primo figlio, per la gioia anche del marito, il produttore argentino Tomas Goldschidt.

L’annuncio della gravidanza è arrivato a sorpresa il giorno di Halloween, ma non si è trattato di uno scherzo, come al principio hanno creduto molti suoi fan. "0% scherzetto.... 100% dolcetto!!", ha scritto la mora 29enne. In una foto Lodovica Comello e Tomas Goldschmidt sono l'una di fronte all'altro con la pancia. Nella seconda immagine postata il giovane 35enne tiene davanti al volto una zucca mentre la moglie mostra orgogliosa il ventre arrotondato per la dolce attesa.

Lodovica e Tomas si sono innamorati nel 2013 sul set di “Violetta”, dove la Comello recitava nei panni di Francesca. I due sono andati a nozze l’1 aprile 2015 a San Daniele del Friuli, città natale dell’ex star della Disney, con rito civile. Cerimonia intima a cui ha partecipato solo la famiglia della presentatrice di “Italia’s got talent” e la mamma dello sposo.

La coppia si è regalata la luna di miele sono due anni dopo, nel 2017, alle Maldive. Ora, a fine 2019, arriva la notizia della cicogna, inaspettata, ma che rende felicissimi entrambi, che però ancora non svelano il sesso del bebè che arriverà nei primi mesi del 2020.

“Quando mi innamoro metto subito la quinta e sono molto romantica. Ogni giorno con Tommy per me è come il giorno di San Valentino: lo ricopro sempre di attenzioni e mi piace essere a mia volta al centro dei suoi pensieri. La verità? Per me, la cosa più importante sono il benessere e la serenità di Tommy”, ha detto recentemente Lodovica. Adesso, però, con l’arrivo di un piccolo o una piccola in casa, non sarà più esattamente così.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 7/11/2019.