LOL 2, finalmente svelato il cast! Diana Del Bufalo, Virginia Raffaele e...

LOL 2 prende forma, è stato svelato sui social il cast ufficile del fortunato programma di Prime Video che arriverà in tv tra marzo e aprile del 2022. I concorrenti scelti promettono risate a crepapelle. Alla conduzione con Fedez non ci sarà più Mara Maionchi, impegnata in altri progetti: Frank Matano prenderà il suo posto.

Il cast della nuova stagione di LOL: Chi ride è fuori, è composto da dieci artisti. A prendere parte alla competizione ci saranno la comica e imitatrice Virginia Raffaele, l’attrice Diana Del Bufalo, il Mago Forest, l’irresistibile Corrado Guzzanti, la sorella Caterina è stata una dei concorrenti della passata stagione dello show.

Ritornerà in tv Maccio Capatonda, ci sarà comico comasco Max Angioni, che ha conquistato il secondo post a Italia’s got talent 2021, i Pozzolis, duo comico composto dai coniugi Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli, l’influencer, blogger e youtuber italiana che è arrivata alla fama grazie alla web serie “Melodramachic – insopportabilmente donna” Tess Masazza e Maria Di Biase, attrice e comica è diventata famosa facendo coppia con il collega Corrado Nuzzo, con cui ha creato il duo comico chiamato Nuzzo e Di Biase. La prima stagione di LOL è stata vinta da Ciro Priello, il comico dei The Jackal.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 12/11/2021.