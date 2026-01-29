Raffaella Fico compie 38 anni, la figlia Pia fa una sorpresa alla mamma, distrutta dopo l'aborto: guarda

Per il suo compleanno, oggi 29 gennaio, il compagno Armando Izzo le fa trovare un enorme mazzo di rose rosse

Il lutto è arrivato inaspettato a metà dicembre: costretta a partorire il bimbo incinta di 5 mesi

Dopo l’aborto, distrutta, addolorata, Raffaella Fico cerca di guardare avanti. Oggi, 29 gennaio, la showgirl compie 38 anni. La figlia Pia, avuta da Mario Balotelli, fa una sorpresa stupenda alla mamma, che vuole veder tornare a ridere serenamente. La tragedia ha colpito l’ex gieffina a metà dicembre scorso: incinta di 5 mesi, dopo la rottura improvvisa delle acque, è stata costretta a partorire il suo bambino che, ancora troppo piccolo, non ce l’ha fatta. Era un maschietto, si chiamava Vincenzo Jr., il dolore l’ha devastata, come raccontato pure in tv.

Per il giorno speciale della madre, Pia, 13 anni, fa trovare a Raffaella una lettera. “Cara mamma, oggi compi 38 anni, ma per me sarai sempre la persona più bella che conosca - scrive la ragazzina - Voglio dirti grazie per tutto ciò che hai fatto in questi anni, per i sacrifici, per il tuo amore infinito e per ogni volta che hai messo me prima di te”.

“Ti voglio un bene immenso - continua Pia - Anche se a volte non lo dimostro abbastanza. Sei il mio punto di riferimento, la mia certezza e voglio che tu sappia che ci sarò sempre per te, proprio come tu ci sei sempre stata per me. Oggi è il tuo giorno e meriti di viverlo con il sorriso, con amore e serenità. Meriti il meglio, perché sei il meglio. Ti auguro un compleanno pieno di abbracci sinceri e momenti felici. Ti amo tanto mamma, con tutto il cuore”.

La Fico mostra la lettera della figlia nelle sue Storie. La piccola le ha anche fatto trovare il tavolo della loro abitazione a Napoli con sopra una piccola torta con le candeline a forma di numero, alcuni regali e dei palloncini colorati. Anche il compagno Armando Izzo celebra Raffaella, regalandole un enorme mazzo di rose rosse con un biglietto appassionato.