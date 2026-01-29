Andreas Muller e Veronica Peparini svelano l'enorme cabina armadio che avranno nella casa nuova, guarda

Il danzatore 29enne e la coreografa 54enne hanno venduto la casa dove vivono attualmente

Mostrano il progetto per il quale si sono rivolti allo studio romano di Daniele Mangioni Design

Anche stavolta la guardano solo ‘virtualmente’, grazie al rendering. Andreas Muller e Veronica Peparini svelano l'enorme cabina armadio che avranno nella casa nuova. Svelano il progetto per il quale si sono rivolti allo studio romano di Daniele Mangioni Design e sono entusiasti di come verrà. Sarà realizzata con un materiale innovativo antigraffio, il colore per cui hanno optato per un “colore fresh” che si avvicina molto al cobalto. “Chi l’ha scelto?”, chiede il danzatore alla moglie. “Tutti e due”, replica lei. Lui, ironico, l’accusa di essere “bugiarda”: è stato il 29enne per primo a decidere per questa tonalità…

Andreas Muller e Veronica Peparini svelano l'enorme cabina armadio che avranno nella casa nuova

"Tanto a me lascerà solo lo spazio per le mutande", scherza il ballerino riguardo la cabina armadio. Muller vive un momento d’oro, nonostante le critiche ricevute sul social da alcuni e a cui ha replicato. In un post, sempre nelle Storie, chiarisce che, per acquistare la nuova casa nella Capitale insieme alla 54enne, hanno venduto quella dove attualmente stanno, altrimenti non avrebbero potuto affrontare la spesa.

“Abbiamo venduto casa (perché i soldi non cadono dal cielo) e ora aspettiamo di entrare nella nuova (manca ancora un pò). Come si dice: chiusa una porta si apre un portone…speriamo”, sottolinea Andreas. I due hanno nella loro vita le gemelle Ginevra e Penelope, 2 anni il 18 marzo prossimo (Veronica è manche madre di Daniele e Olivia, 18 e 13 anni, avuti dall’ex). “Siamo due bravi genitori, le nostre bimbe crescono (fanno anche le pazze, si) e abbiamo imparato a gestire il tempo rendendolo prezioso e unico (sono stupende e credo abbiano i ricci più belli d’Italia)”, fa sapere Muller.

L’ex vincitore di Amici ha da poco aperto il suo negozio e confida: “La mia attività sta andando benissimo, sogno ad occhi aperti e tante idee mi frullano per la testa ma bisogna rimanere con i piedi per terra, per il momento sono già fortunato a 29 anni (quest'anno 30 si, ma non voglio ancora dirlo) ad aver realizzato più di quanto immaginassi”.

“Veronica ha iniziato ad acquistare Pokémon. Ho ripreso i miei allenarmi perché con l'apertura dell'attività mi sono un po' lasciato andare per qualche mese, ma devo tenermi stretto il titolo di DILF quindi nel giro di qualche settimana mi sentirò di nuovo un toro - conclude l’artista - Dicono sia un anno buono per i gemelli ma a me va già più che bene, quindi ho un po paura. Che altro? So solo che la vita, da quando stiamo insieme, è una FIGATA”.