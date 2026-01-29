Andrea Preti consola la moglie Venus Williams commossa mentre racconta l’inizio della loro relazione

Il modello italiano e la stella del tennis sono marito e moglie dallo scorso anno

Nel podcast “Stockton Street” la 45enne si è commossa parlando dei primi giorni della loro relazione

Lei stava infatti per affrontare un delicato intervento chirurgico, lui le è stato vicino

Venus Williams si è commossa mentre parlava dell’inizio della relazione con il suo attuale marito, il modello e personaggio tv italiano Andrea Preti, 37 anni.

La leggenda del tennis, 45 anni, ha registrato una puntata del podcast che ha insieme alla sorella Serena – anche lei star della terra rossa – “Stockton Street”, durante il giorno del suo matrimonio a Palm Beach lo scorso dicembre.

Andrea e Venus hanno infatti celebrato delle nozze simboliche il 18 settembre 2025 a Ischia, in Italia, e hanno poi avuto una cerimonia legale a Palm Beach, in Florida, alla fine dello scorso anno.

Andrea Preti, 37 anni, insieme alla moglie Venus Williams, 45, nel podcast “Stockton Street”

I due si sono conosciuti nel 2024 in Italia. Parlando di quel periodo la Williams non ha trattenuto le lacrime, stava infatti vivendo un’esperienza pesante.

“Stavo affrontando un periodo difficile quando l’ho incontrato. Avevo appena saputo che dovevo fare un’operazione importante all’utero”, ha detto.

Venus si è commossa parlando del periodo difficile che stava vivendo quando ha conosciuto Andrea

“Lui mi ha davvero supportato”, ha sottolineato, prima di iniziare a piangere per l’emozione.

Era letteralmente “dieci giorni dopo che ci eravamo conosciuti. Avevo così paura”. “Lui non aveva paura e io ad un certo punto volevo solamente mollare. Avevo avuto così tante brutte notizie”.

Andrea ha dato anche un bacio di supporto a Venus mentre lei raccontava di quel difficile periodo

E’ quindi intervenuto Andrea, che ha tenuto sempre la mano di Venus durante la chiacchierata e le ha anche dato un tenero bacio di supporto.

“Io ero sempre positivo, perché pregavo tanto. Sentivo che Dio era sempre con noi. Ho pensato che fosse la cosa giusta al momento giusto. L’intervento, con il team giusto, c’era un’atmosfera giusta, con il chirurgo che era fantastico”, ha spiegato Preti, noto al pubblico per essere stato tra le altre cose concorrente dell’Isola dei Famosi.

Venus, dopo aver asciugato le lacrime, ha chiosato con una nota di ottimismo: “Il resto è storia, e siamo qui ora. Ci amiamo, ci amiamo”.