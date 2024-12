Luca Calvani disperato in lacrime al Grande Fratello per il videomessaggio del compagno

Alessandro ha voluto dedicare parole speciali all'attore

Luca Calvani al Grande Fratello è disperato e in lacrime durante l'ultima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini. Il 50enne dopo un confronto con Jessica Morlacchi ha ricevuto un messaggio del suo compagno Alessandro.

L'attore 50enne ha ribadito in puntata che la natura del suo rapporto con Jessica Morlacchi è semplicemente di amicizia. La cantante romana però ha ribadito che tra loro ci sono state effusioni sotto le coperte. Abbracci complici che hanno fatto pensare alla concorrente che ci fosse del tenero. Alla luce di queste 'verita', il compagno di Luca ha voluto inviare un video all'attore: ''Sono passati ormai tre mesi e la tua assenza e quello che sta accadendo mi sta facendo processare quanto mi manchi, quanto ho voglia di abbracciarti, annusarti, baciarti. Mi piace vivermela da solo questa attesa calda di te qui, senza cercare abbracci esterni, per coltivare giorno dopo giorno questo bel ricordo di noi che presto tornerà ad essere il nostro presente. Questo bel ricordo, però spesso è disturbato e proprio per suo rispetto ho bisogno che tu chiarisca questa situazione, non posso venire io, devi pensarci tu''.

Alessandro Franchini è legato a Luca da 8 anni, insieme hanno aperto un'attività, un rifugio toscano. ''Ci siamo conosciuti al mare, su un prato a fare ginnastica esattamente 8 anni fa'' ha raccontato Franchini qualche mese fa. Nell'ultima puntata ha ribadito il suo amore per Calvani: ''Non voglio che si pensi che quello che sta accadendo mi vada bene. Mi fido di te, so chi sei e chi siamo, ma non permettere mai più a nessuno di mettere in discussione chi siamo e di fraintendere i tuoi gesti. Difendimi, difendici. Mi si gonfia il cuore a immaginare il tuo ritorno, vederti arrivare dall’ultima curva dello sterrato. Mi fido di te e solo tu puoi aiutarmi a guardarti negli occhi ogni giorno con gli occhi di quel ragazzo circondato dalle lucciole. Ti amo''.

Luca ha risposto in lacrime: ''Questa settimana ho fatto qualche follia, ero pronto a buttare via tutto. Per me è importante rivendicare la sua presenza nella mia vita per amarlo e onorarlo, ma sono stato presuntuoso e non se lo merita. Sono stato leggero per sentirmi connesso a qualcuno, ma per me esiste solo lui. Grazie per il messaggio e la fiducia, prometto di non farti mai vacillare sulla mia fedeltà e sul mio amore''.